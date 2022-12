Anjet Daanje: ‘Halverwege denk ik altijd: waarom schrijf ik niet een normaal boek?’

Je kunt over Anjet Daanje een verhaal vertellen dat gaat over erkenning – die laat kwam, maar uiteindelijk toch, dit jaar definitief. Ze schreef een weergaloze roman die alom lof kreeg, en waarmee ze de Boekenbon Literatuurprijs won, 50.000 euro. Jarenlange miskenning werd erkenning, eer, roem, schijnwerpers.

Maar is dat hét verhaal? Misschien voor de buitenwereld, maar in het leven van Anjet Daanje zelf lijken die thema’s van minder groot belang. Daags na de prijsuitreiking vroeg een RTV Noord-verslaggever wat ze met het prijzengeld ging doen. De huur betalen, zei Daanje. Twee weken later werd duidelijk dat ze een andere grote literatuurprijs, de Boon, sowieso niet zal krijgen. Op verzoek van Daanje werd het boek voor die prijs niet ingestuurd. Omdat ze geen „circuspaard” wil zijn dat verplicht bij een uitreiking opdraaft en „door allerlei hoepels moet springen”. Ook niet voor 50.000 euro.

Haar verhaal gaat eerder over nuchterheid. Relativerend zegt ze, aan tafel bij haar uitgeverij in de binnenstad van Groningen: „Als ik echt geloofde dat ik een geniaal boek had geschreven, kon ik waarschijnlijk nooit meer een volgend boek schrijven. Als je er zelf in gaat geloven is dat het einde, hoor.”

Over de bevreemding van de erkenning: „Mensen zeggen: ‘Geniet van de recensies’, maar ik heb het gevoel dat ze over een ander boek gaan. Mijn boek was dat bestand op mijn computer. Zodra het schrijven gedaan was, heb ik er afscheid van genomen.”

En over de keerzijde van de roem. De verwachtingen. „Nu denk ik: het volgende boek kan alleen maar slechter worden. Nou ja, dan schrijf ik maar een wat slechter boek. Als ik maar schrijf.”

Het moet over schrijven gaan, niet over haar. Dat was de voorwaarde die ze stelde: liever geen gesprek over haar persoonlijke leven. Maar: „Ik ben me ervan bewust dat de grens niet duidelijk is te trekken”, mailde ze van tevoren. „Ik ga daar ook niet flauw of moeilijk over doen.”

Ze weet: die grens is interessant. Dat vond ze zelf als tiener al, toen ze voor school een essay schreef over de negentiende-eeuwse schrijfster Charlotte Brontë en haar boek Jane Eyre. Ze onderzocht de mannelijke personages in de roman, op wie de vrouwelijke personages verliefd worden – en legde ze naast Charlottes Brusselse leraar Monsieur Heger, op wie zij heimelijk verliefd was. In hoeverre had Charlotte Brontë over zichzelf geschreven?

Zo zou je ook aan de haal kunnen gaan met het boek van Anjet Daanje, Het lied van ooievaar en dromedaris. Dat gaat over een schrijfster van een briljant boek, naar wie de lezers almaar nieuwsgieriger worden. Er ontstaat een levendige, wilde mythe rondom deze Eliza May Drayden – geënt op Charlottes zus Emily Brontë, die Wuthering Heights schreef en ontijdig en roemloos overleed aan de tering. Ook haar roman leefde voort bij de lezers, werd een literaire klassieker. Daanjes roman, die drie eeuwen omspant, gaat over telkens weer nieuwe levens waarin de nawerking van een al lang overleden schrijfster voelbaar is.

Het denken over Het lied van ooievaar en dromedaris, vertelt ze, begon bij de dood van haar moeder, zeven jaar geleden. „Vlak daarvoor zei ze dat ze het jammer vond dat ze niets achterliet op aarde. Ik zei: mijn broer en ik zijn er toch? Toen zweeg ze, waaruit ik afleidde dat ze haar kinderen dus niet als een verlengstuk van zichzelf zag. Ze liet doorschemeren dat ze wilde dat ze zelf een boek had geschreven. Mijn vader zei, voordat hij een jaar later stierf, ongeveer hetzelfde. Hij heeft wetenschappelijke boeken geschreven, maar hij had ook nog wel iets willen achterlaten wat meer van hemzelf was. Ik dacht: als ik nou eens een boek schrijf voor hen, een boek dat zij leuk zouden vinden. Met wat wetenschap voor mijn vader, een leuk spel met verhaalstructuren, omdat mijn moeder daarvan hield, en…”

… het thema ‘voortleven na de dood’ voor hen allebei?

„ Ja, voortleven in de herinnering. Dat is bij Emily Brontë ook gebeurd, zij bestaat al veel langer in herinneringen dan dat ze zelf geleefd heeft. Al zou ze vinden dat de Emily’s die voortleven helemaal niet op haar lijken. Zo ging mijn boek ook meteen over mythevorming, dat degenen die een leven navertellen er ook altijd hun eigen verhaal van maken.”

En toen?

„Toen dacht ik: laat ik eens teruggegaan naar mijn jeugd, toen ik helemaal weg was van Jane Eyre. Wat zou ik er nu van vinden? En laat ik de biografie van de Brontës die ik al een tijd in mijn kast had staan eens lezen.”

Jane Eyre viel niet tegen, zegt ze. „Charlotte Brontë beschrijft heel goed de binnenwereld van Jane, heel ongebruikelijk in die tijd. Zo schreef je niet over vrouwen, die dachten niet, die hadden geen dilemma’s. Daarna waagde ik me aan Wuthering Heights en dat was heel anders dan ik me herinnerde. Het is echt een heel vreemd boek. Het beschrijft rare situaties op een manier alsof die heel normaal zijn. Je komt er niet achter wat Emily Brontë probeert te vertellen, en volgens mij is dat haar bedoeling. Je komt er nooit achter of het waar is wat haar vertellers verkondigen.”

Ze wilde vertellen dat je er niet achter kunt komen wat ze vertelt?

„Ja, de oplossing is dat er geen oplossing is. Ik denk eigenlijk dat het een religieus boek is. Dat Emily probeert te zeggen dat in de negentiende eeuw de Bijbel verkeerd gelezen werd. Dat het straffen van zondaars een verkeerde interpretatie is van Gods wil en dat je elkaar moet vergeven, en dat veel mensen dat niet begrijpen en dat dus niet doen.”

En dat idee inspireerde je tot ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’?

„Nee, er zat nog wel een stap tussen. De hoofdzaak was dat het me altijd al leuk leek om een boek te schrijven waar iedereen zijn eigen interpretatie op los kon laten. En met meerdere perspectieven. En ik heb altijd al willen schrijven over een personage dat zelf niet fysiek in het boek voorkwam. Daarvoor had ik nu de kans, omdat Eliza May Drayden al ongeveer dood is als het boek begint, maar ja, alles dan achteraf gaan uitleggen, dat is ook niks. Toen ik de biografieën van Emily las, merkte ik dat de biografen altijd zichzelf erin stoppen, omdat er zo weinig over haar bekend is. Zo kon ik via de levens van mijn personages misschien vertellen wat er met Eliza May Drayden is gebeurd.” Ze kijkt ongemakkelijk. „Ik dacht wel: het is een erg ráár idee. Ik wist niet of ik er wel uit zou komen.”

„Ik bedenk verhalen die niet over mij gaan, maar ondertussen gaat het natuurlijk wel over mij. Daar denk ik maar niet al te erg over na”

Je had toen ook al het idee van elf hoofdstukken over telkens nieuwe personages?

„Het waren er eerst nog wel meer. Ik dacht aan kortere hoofdstukken, maar ze werden langer en langer, dus ik heb weer veel geschrapt, ik was bang dat het boek te dik zou worden. Aan de andere kant werken langere hoofdstukken wel beter, dan heb je de tijd om geïnteresseerd te raken in de personages. Gaandeweg kreeg ik daar weer spijt van. Halverwege een roman denk ik altijd: wat heb ik mezelf aangedaan, waarom, waarom? Waarom schrijf ik niet een normaal boek? Zo’n grote constructie kan in de weg gaan zitten van wat je over de personages wilt vertellen. Dat had ik meegemaakt toen ik een televisieserie schreef, De geheimen van Barslet. Die bestond uit zeven afleveringen, waarin zeven maal hetzelfde verhaal vanuit een ander perspectief wordt verteld, ontzettend ingewikkeld. Daarvan leerde ik dat je het beter losjes in elkaar kunt zetten. En dan gewoon doorschrijven.”

Dus je was halverwege ‘Het lied’ en bedacht: ik moet me maar laten meevoeren?

„Ik kon niet meer terug, of ik moest opnieuw beginnen. Ik had hiervoor gekozen, en ik ben vasthoudend en gedisciplineerd. Maar ik zou het niet ‘laten meevoeren’ noemen, dat probeer ik te voorkomen. Ik heb graag een plan, ik ben niet iemand die spontaan iets gaat doen. Ik bedenk: dan gebeurt er dat en dan dát. Ik heb een soort organisatietalent voor verhalen.”

En als je het niet onder controle hebt?

Ze lacht. „Daar houd ik niet zo erg van.”

Hoe sta je tegenover religie?

„Ik snap dat mensen een houvast nodig hebben en voor sommigen is dat God. Maar ik geloof niet in God, en ook niet in leven na de dood. Eeuwig moeten voortbestaan, heel vermoeiend lijkt me dat. Mijn ouders waren allebei bioloog, mijn vader werkte veel met de evolutietheorie, dus er was bij ons thuis geen sprake van God.”

Toch speelt religie, of het verlangen naar iets hogers, een grote rol in je roman.

„Ik denk dat veel mensen dat verlangen wel kennen. Ik verlang ook wel altijd naar een doel, een soort ordening in mijn leven. Maar die orde breng ik zelf aan, door te schrijven. Voor mij geeft schrijven zin aan het leven. Ik bedenk een wereld om me heen en het voelt wel alsof ik daarin leef en grip heb op de zaak.”

Dat is wat je wil, leven in je eigen fictie?

„In fictie kun je meerdere levens leiden, en ik mis dat nu wel, want ik ben niet met een nieuwe roman bezig. Het is nu een beetje saai. Als ik met een roman bezig ben krijg ik een ander gevoel over mijn leven: dat het een doel heeft, namelijk dat boek afmaken. En dat gevoel van verdubbeling ken ik van andere schrijvers. Net zoals je, als je gewend bent om plots te verzinnen, dat ook in het normale leven gaat doen. Je kijkt naar het nieuws en denkt: hoe zou het verder gaan?”

Of: wat zou erachter zitten?

„Dat ook, ja.”

Niet zo’n grote stap naar complotdenken.

„In een van de hoofdstukken van Het lied zit een man die dat doet. Complotdenkers zijn mensen die grip proberen te krijgen door iets simpels te bedenken en dat op de hele wereld toe te passen. Maar de wereld is zó ingewikkeld, dat kan helemaal niet. Dat heb ik wel van mijn vader overgenomen. Er is geen groter plan.”

Hoe zag hij het dan?

„Hij was populatiedynamicus, wat in zijn geval inhield dat hij aan keverpopulaties werkte. Die worden beïnvloed door van alles: het weer, prooien, beschikbaarheid van voedsel, zelf worden opgegeten, opeens een asfaltweg door hun leefgebied. Hij bestudeerde hoe de populatie zich ontwikkelde, of die uitstierf, of ging migreren. Andere biologen geloofden in een statische regulatie van populaties: als er dit gebeurt, dan is het gevolg dat. Mijn vader was daar ontzettend op tegen. Volgens hem gebeurde alles gewoon. En dan heb je een uitkomst en ga je terug redeneren, en dan dénk je dat er regels zijn. Omdat je daar bent uitgekomen dacht je dat het daar altijd al heen ging. Maar zo is het niet.”

Het is toeval?

„Ja.”

Foto Lars van den Brink

Je roman zit vol parallellen, terugkerende motieven en spiegelingen, bijvoorbeeld de bromvliegen en de boterhammen met bramenjam. Wat zit daarachter?

„Ik weet dat mensen naar verbanden gaan zoeken, maar hoop dat ze weten: als ik het iets anders had opgeschreven, hadden ze andere verbanden gelegd. Zo werken complottheorieën ook. Mensen denken: dat kán geen toeval zijn, want…”

Maar die bromvliegen, op cruciale momenten, suggereren wel iets.

„Ik las op internet dat een vlieg in de negentiende eeuw onder andere symbool stond voor de dood en de duivel. Dat vond ik wel leuk.”

Je speelt er dus mee?

„Ja. In de werkelijkheid zijn er voortdurend vliegen. Lezers denken: hé, weer een vlieg. Betekenis! Lezers zijn getraind in het zoeken van betekenis, nog erger dan in het normale leven. Lezers zijn een soort complotdenkers.”

Je boek voedt die houding wel.

„Bewust natuurlijk. Veel mensen denken dat dat de zin is van dit boek, dat ze die verbanden moeten zoeken, en dat ik dus propageer dat er iets hogers is dat al die verbanden legt. Maar ik bedoel ermee dat mensen dat zelf doen. Dat ze aan het eind van het boek moeten bedenken: sloegen al die verbanden die ik legde wel ergens op? Die stap zetten veel mensen niet, valt me op. Dit boek is een soort Rorschach-test: je haalt eruit wat je erin ziet en dat zegt veel over je wereldbeeld. Heel interessant, natuurlijk. Maar het zou nog beter zijn als mensen beseften dat het zo werkt. We maken allemaal een versimpeling van de werkelijkheid, anders kun je niet leven. Maar het lijkt me wel heel saai als je gelooft dat de wereld echt zo eenvoudig in elkaar zit. Net als complotten: heel saai. Het is juist interessant dat alles zo ingewikkeld is. Dat betekent dat je onophoudelijk kunt beseffen dat je de dingen ook anders zou kunnen zien.”

De raadselachtigheid van Wuthering Heights, en ook die van Emily’s gedichten, versterkt al eeuwenlang de speculaties over Emily Brontë. Zou zij misschien in contact hebben gestaan met iets hogers? Anjet Daanje haalt haar schouders op. „Hoe minder we weten, hoe wilder de verhalen kunnen worden”, zegt ze. „Van Charlotte weten we vrij veel, zij werd bij leven al beroemd, maar van Emily heeft de familie bijna alles vernietigd. Ze was waarschijnlijk aan haar tweede roman bezig, daar is niets van over. Pas veertig jaar na haar dood is er een biografie over haar geschreven, toen er nauwelijks nog mensen iets over haar konden vertellen. Sowieso wisten zij weinig, want Emily kwam niet vaak buitenshuis. Ze konden hoogstens zeggen: we zagen haar weleens in het dorp en als wij hallo zeiden, zei ze niets terug.”

„Lezers denken: hé, weer een vlieg. Betekenis! Lezers zijn een soort complotdenkers”

Is die raadselachtigheid die om haar heen hangt dan wel terecht?

„Het is in elk geval een onzinnig romantisch idee dat ze niet wist wat ze deed toen ze Wuthering Heights schreef, dat immoreel werd gevonden. Charlotte heeft een voorwoord geschreven waarin ze probeert Emily vrij te pleiten, om het boek aan de man te brengen. Maar Emily wist precies wat ze deed. Het was een historische roman waarvoor ze zich zeer goed ingelezen had, zelfs details als maanstanden en de toenmalige erfwetten klopten.”

Dus de raadselachtigheid is niet wat je in haar aantrekt?

„Nee, het was juist herkenning. Jarenlang vertaalde ik ’s avonds voor de lol Emily Brontës gedichten en zo leerde ik haar manier van denken kennen. Zij was een zeer logisch denkend mens, niets in haar gedichten staat er zomaar. Ik kwam er al vertalende achter dat ik er altijd naast zat als ik meende dat Emily een woordspeling of een volgorde van zinnen had bedacht, gewoon omdat het haar zo uitkwam, of omdat ze het mooi vond. Steeds begreep ik pas later, soms pas na maanden, hoe ze het had bedoeld. Dan viel alles op zijn plaats, als bij een bewijs van een wiskundig probleem. Ook de ingewikkelde verhaalstructuur van Wuthering Heights, met vertellers in vertellers en talloze herhalingen en spiegelingen, is een strak en logisch geheel, waaraan ongetwijfeld een diepere gedachte ten grondslag ligt. Alleen kent niemand die, behalve ooit Emily zelf.”

Je bent zelf wiskundige. Bedoel je dat je een wiskundig denker herkent in Emily?

„Als ze in onze tijd had geleefd was ze een bètavak gaan studeren, dat weet ik zeker, waarschijnlijk wiskunde. Emily dacht volgens wat ik bij mezelf emotionele logica noem. Dat herken ik in haar, zo denk ik ook.”

Wat is emotionele logica?

„Dat is de manier waarop ik personages construeer, door over mezelf na te denken: waarom zou ik dit nu doen of voelen? Dat beredeneer je op basis van alle mogelijke factoren en zo leef je je in. Als je je gevoelens begrijpt, waarom je ze hebt, hoe ze zich ontwikkelen, uit welke eerdere gevoelens ze zijn voortgekomen, kun je daar een logica in ontdekken. Zo kun je je voorstellen hoe andere mensen zich voelen en hoe ze handelen onder omstandigheden die je niet zelf hebt meegemaakt. Acteurs doen dat ook zo.”

Je berekent de emotie. Dat deed Emily Brontë ook?

„Ik herken dat in haar logisch redenerende manier van schrijven, zonder omwegen of uitweidingen. Ze hield alles onder controle. Monsieur Heger, die leraar op wie Charlotte verliefd was, heeft over Emily gezegd: ‘Ze had een hoofd voor logica en een vermogen tot redeneren dat ongebruikelijk is in een man, en nog zeldzamer in een vrouw.’ Ik zou het zelf formuleren als: ze dacht als een wiskundige die niet werkte met formules en variabelen, maar met menselijke emoties.”

Ben je daarom zelf ook wiskunde gaan studeren? Omdat de wetenschap een zinvol systeem biedt?

„Ik geloof wel in wetenschap, maar de wetenschap is ook een model van de werkelijkheid, waarvan veel aspecten bewezen zijn, maar wetenschappers begrijpen niet alles. Natuurkunde gaat over de wereld die bestaat, wiskunde gaat over iets wat niet bestaat, eigenlijk net als een roman. Het is een bedacht systeem, een soort fictie. Binnen de fictie van de wiskunde bestaat de waarheid en is alles volkomen logisch. Dat is er zo aantrekkelijk aan.”

Lees ook: De NRC-recensie van Het lied van ooievaar en dromedaris (●●●●●)

En zo leerde je systematisch over jezelf en menselijke emoties nadenken?

„Deels. Je moet dat inleven vooral ook op intuïtie doen. Die werkt niet als je er te veel over nadenkt. Als je jezelf al te goed begrijpt, schrijf je geen boek meer. Er moet iets te zoeken blijven.”

Maar je moet toch heel goed naar jezelf kijken, om die emotionele logica te kunnen doorgronden?

„Ik bedenk verhalen die niet over mij gaan, maar ondertussen gaat het in essentie natuurlijk wel over mij. Daar denk ik maar niet al te erg over na, ik houd me liever met het boek bezig dan met mezelf. Schrijven is een manier om me niet met mezelf te hoeven bezighouden.”

Kun je je als schrijver in alles inleven?

„Als je maar diep genoeg in jezelf kijkt, kun je alle emoties aanboren. Je verdriet om je dode hond is niet heel anders dan verdriet om je dode vader, denk ik, of dan angst voor een oorlog. Alles zit in aanleg wel in je. En als je je ervaringen zo kunt inzetten voor een boek, voelt het ook nog nuttig. Dan heb je de dingen niet voor niets meegemaakt.”

Wie is Anjet Daantje? Anjet Daanje, pseudoniem van Anjet den Boer (Wijster, 1965), studeerde wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Ze debuteerde in 1993 met Pianomuziek in de regen. In 2002 begon ze ook filmscenario’s te schrijven. De televisieserie De geheimen van Barslet werd in 2012 uitgezonden op Nederland 2. Haar negende roman, De herinnerde soldaat, stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2020 en kreeg in NRC vijf ballen. Met Het lied van ooievaar en dromedaris, haar tiende roman, won ze de Boekenbon Literatuurprijs 2022.