Aandeel religieuze Nederlanders opnieuw gedaald, meldt CBS

Het percentage Nederlanders dat zich identificeert als religieus is in 2021 gedaald naar 42 procent. Een jaar eerder was dat nog 45 procent. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met name het katholicisme staat onder druk. Tussen 2020 en 2021 slonk het aandeel katholieken in Nederland van 20 naar 18 procent. Verder krompen ook alle andere religieuze groeperingen, behalve het aandeel Nederlandse moslims. Die vormen al jarenlang zo’n 5 procent van de Nederlandse bevolking. Het aantal mensen dat zegt bij een andere levensbeschouwelijke groep te horen dan de grote religies steeg van 5 naar 6 procent.

Vrouwen zijn relatief vaker religieus dan mannen. 45 procent van de vrouwelijke bevolking rekende zich in 2021 tot een religieuze groep, tegenover 40 procent van de mannen. Ook tussen leeftijdsgroepen zijn grote verschillen. De grootste groep niet-gelovigen zijn 18- tot 25-jarigen; net iets meer dan een kwart van hen is religieus. Daarna loopt het aandeel gelovigen per leeftijdscategorie gestaag op tot twee derde bij de bevolking van boven de 75 jaar. Het aandeel gelovigen in de groep 15- tot 18-jarigen is gemiddeld net iets meer dan 40 procent.

Nederland is „geen gelovig land meer”, zo concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau in maart, omdat uit een peiling van het instituut was gebleken dat meer Nederlanders zichzelf zien als atheïst of agnost dan als gelovige. De secularisatietrend is in de jaren zestig van de vorige eeuw ingezet. Toen begon het aantal kerkgangers met hoog tempo te dalen.