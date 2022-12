Zweedse rechtsstaat is laatste strohalm voor kritische Turkse balling

Toen de Zweedse premier Ulf Kristersson vorige maand op bezoek was in Turkije, hielden hij en president Recep Tayyip Erdogan na afloop van hun ontmoeting een gezamenlijke persconferentie. Een Zweedse journalist vroeg Erdogan wat hij precies van Zweden eist in ruil voor het beëindigen van zijn blokkade van de Zweedse NAVO-toetreding. „Er woont momenteel een lid van de terroristische organisatie van [de islamitische geestelijke] Fethullah Gülen in Zweden wiens naam ik zal geven: Bülent Kenes”, antwoordde Erdogan. „De deportatie van deze terrorist naar Turkije is voor ons van groot belang.”

Maar het Zweedse Hooggerechtshof zette maandag een streep door de mogelijke uitlevering van Kenes, die in Turkije verdacht wordt van betrokkenheid bij de mislukte coup van 2016.

De hoge rechters zeiden dat er „diverse belemmeringen” zijn voor zijn uitlevering. Zo zijn sommige beschuldigingen tegen hem politiek van aard en geen misdaden in Zweden, heeft Kenes een vluchtelingenstatus, en loopt hij het risico om in Turkije vervolgd te worden op basis van zijn politieke overtuigingen. Enkele eerdere Turkse verzoeken om de uitlevering van Kenes waren al afgewezen.

Ik ben geen couppleger, ik ben geen terrorist. Ik ben slechts een journalist die zijn journalistiek bedrijft in het kader van de mensenrechten Bülent Kenes journalist

Kenes toonde zich maandag in een reactie tegen persbureau AFP blij maar niet verrast over het vonnis. „Ik heb altijd gezegd dat ik honderd procent vertrouwen heb in het Zweedse rechtssysteem”, aldus Kenes. Hij houdt vol dat hij geen banden heeft met de Gülenbeweging, en dat alle beschuldigingen tegen hem zijn „verzonnen door Erdogans regime”. „Ik ben geen couppleger, ik ben geen terrorist. Ik ben slechts een journalist die zijn journalistiek bedrijft in het kader van de mensenrechten.”

Kenes (Malatya, 1969) was de oprichter en hoofdredacteur van Today’s Zaman, de Engelstalige editie van de Turkse krant Zaman, die beide nauw gelieerd waren aan de Gülenbeweging. Zaman was het vlaggenschip van het omvangrijke media-imperium van de sekte, en had een duidelijke politieke agenda. Toen de Gülenbeweging nog een bondgenoot was van Erdogan, was de berichtgeving over zijn bewind overwegend positief. Nadat de sekte in conflict was gekomen met Erdogan, kwam de krant met een reeks onthullingen over corruptie binnen diens regering.

Meer uitleveringsverzoeken

Kenes werd in oktober 2015 opgepakt wegens belediging van de president. Hij had in een tweet gezegd dat Erdogans overleden moeder zich voor hem zou hebben geschaamd. Vier dagen later werd hij vrijgelaten nadat zijn advocaten bezwaar hadden aangetekend tegen zijn arrestatie. In december stapte hij op als hoofdredacteur. Today’s Zaman werd na de mislukte coup gesloten. Een rechtbank vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit voor „poging om de regering omver te werpen”.

Toen was Kenes al uitgeweken naar Zweden, waar hij net als andere hooggeplaatste Gülenisten asiel aanvroeg. Ze richtten het Stockholm Center for Freedom op, die bericht over de persvrijheid en de mensenrechten in Turkije. Kenes begon de denktank European Center for Populism Studies. Maar de lange arm van Erdogan blijft hem achtervolgen. In oktober publiceerde de regeringsgezinde Turkse krant Sabah nog een verhaal waarin zijn adres in Stockholm werd vermeld, informatie „waar hij vaak winkelt”, en foto’s van hem op straat.

De vraag is wat de gevolgen zullen zijn van het vonnis over Kenes voor de Zweedse toetreding tot de NAVO. Hij is weliswaar de meest prominente terreurverdachte die Turkije uitgeleverd wil hebben, maar lang niet de enige. En de Zweedse regering stelt zich welwillend op. Begin december werd een lid van de Koerdische terreurgroep PKK, wiens asielverzoek was afgewezen, wel uitgeleverd. Hoewel de Zweedse regering zich maandag leek neer te leggen bij het vonnis, zei de minister van Justitie dinsdag dat het definitieve besluit zal worden genomen door de ministerraad.