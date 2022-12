Winterweer levert hoog aantal botbreuken op

Behalve vreugde veroorzaakte het schaatsen de afgelopen dagen ook wat leed. De ijspret in Nederland leverde dit weekend meer dan duizend botbreuken op. Dat blijkt uit een rondgang van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) onder twintig representatieve ziekenhuizen.

De meest voorkomende letsels waren gebroken polsen, heupen en enkels. Daarnaast werden ook veel hersenschuddingen geregistreerd. De „stortvloed” van ongevallen die de Nederlandse ziekenhuizen te verwerken kregen, kwam niet alleen voort uit schaatsongevallen. Ook op straat liepen veel mensen letsel op door de gladde stoepen. De NVT voorziet de komende twee weken nog zeker tussen de twintig en de veertig botbreukoperaties per ziekenhuis. De afgelopen weekend werden gemiddeld zestien spoedoperaties uitgevoerd per ziekenhuis, doorgaans zijn dat er twee tot vier per weekend.

De ziekenhuizen waren afgelopen weekend voorbereid op de verhoogde instroom van patiënten. Er werden extra artsen en verpleegkundigen, traumachirurgen en gipsverbandmeesters ingezet op de spoedeisende hulp. Ook werden meer operatiekamers beschikbaar gesteld.

