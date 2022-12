Warmbloedige jeugdfilm maakt zware thema’s niet mooier dan ze zijn

Volkomen terecht viel coming of age-vertelling Comedy Queen in de prijzen op twee grote jeugdfilmcompetities, in Berlijn en Chicago. Zelden wist een film beter de koppige, deels naïeve gedachtensprongen te verbeelden van een puber die probeert om groot leed te verwerken: Sasha’s moeder was depressief en besloot uit het leven te stappen.

Terwijl haar vader zich overgeeft aan zijn diepe verdriet, weigert de dertienjarige Sasha te huilen. Zij stelt een strijdplan op om vooral niet op haar moeder te gaan lijken – dus haar lange haren gaan eraf en ze weigert nog boeken te lezen, zoals haar moeder deed. En haar belangrijkste doel in het leven wordt te slagen als stand-upcomedian, om haar vader weer aan het lachen te krijgen.

Dat Sasha hier tijdens de grote finale (deels) in slaagt, is eigenlijk de enige voorspelbare afslag die de Zweedse regisseur Sanna Lenken zichzelf permitteert. Net als in haar debuut My Skinny Sister, over de eetstoornis van een jonge topsporter, weet zij het publiek moeiteloos mee te voeren terwijl haar hoofdpersonage de leegte een plek probeert te geven. „De beste grappen gaan over de pijn in jezelf”, geeft een professionele standup-komiek het meisje als advies mee. Comedy Queen past in een rijke traditie van Scandinavische jeugdfilms die worstelingen in het leven niet uit de weg gaan of zware thema’s mooier maken dan ze zijn.

Hoofdrolspeler Sigrid Johnson is opmerkelijk als Sasha die achter haar verbeten glimlach en uitdagende blik gebukt gaat onder een tsunami aan emoties: van woede tot onzekerheid, van verdriet tot succes. De film overstijgt het predicaat ‘jeugdfilm’: het is een oprecht, warmbloedig drama waar kijkers van elke leeftijd hoop, troost en lessen uit kunnen putten.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.

Drama Comedy Queen Regie: Sanna Lenken. Met: Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Frida Beckman, Ellen Taure. Lengte: 93 minuten ●●●●●

