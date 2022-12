Vrouwelijke studenten door Taliban verbannen van universiteiten

Vrouwelijke studenten in Afghanistan zijn met onmiddellijke ingang niet meer welkom op de universiteiten in het land. Dat heeft het door de Taliban geleide Afghaanse ministerie van Hoger Onderwijs dinsdag bekendgemaakt na een bijeenkomst van de Taliban-regering, melden internationale persbureaus. In een brief van het onderwijsministerie, die door internationale persbureaus is geverifieerd en door journalisten is gedeeld op Twitter, worden particuliere en openbare universiteiten verzocht om het verbod zo snel mogelijk uit te voeren.

De maatregel komt vlak voordat vrouwen eindejaarsexamens moeten afleggen en is de laatste in een reeks onderwijsbeperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Sinds de machtsovername van de Taliban in augustus vorig jaar zijn meisjes niet meer welkom op middelbare scholen. Begin deze maand zei de Taliban-regering nog dat meisjes wel eindexamen mochten doen op de middelbare school, maar dit werd gezien als een schijnreglement omdat vrouwelijke scholieren al meer dan een jaar geen toegang hadden tot klaslokalen en tot de lesstof.

Internationale zorgen over mensenrechten

De aankondiging van dinsdag kwam in New York ter sprake tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over Afghanistan die tegelijkertijd plaatshad. „De Taliban kunnen pas verwachten een legitiem lid van de internationale gemeenschap te zijn als ze de rechten van alle Afghanen respecteren, in het bijzonder de mensenrechten en de fundamentele vrijheid van vrouwen en meisjes”, zei de Amerikaanse VN-afgevaardigde Robert Wood tegen de raad volgens persbureau Reuters.

Lees ook: Amputaties en steniging keren terug in Afghanistan met de herinvoering van de sharia

„Zolang meisjes van school worden uitgesloten en de autoriteiten andere zorgen van de internationale gemeenschap blijven negeren, blijven we in een soort impasse zitten”, zei Roza Otunbayeva, speciaal gezant van de Verenigde Naties op het gebied van Afghanistan.

Ondanks de aanvankelijke beloften van bescherming van de rechten van vrouwen en minderheden, heeft de Taliban-regering een harde interpretatie van de islamitische wet op grote schaal toegepast in het land. Afgelopen zomer publiceerde mensenrechtenorganisatie Amnesty International een rapport over de drastisch ingeperkte rechten voor vrouwen in Afghanistan op het gebied van onderwijs, werk en bewegingsvrijheid. Amnesty en buitenlandse regeringen, waaronder die van de Verenigde Staten, hebben meermaals van de Taliban geëist het (onderwijs)beleid voor vrouwen te verbeteren.