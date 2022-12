Vier jaar gevangenisstraf voor doodschieten ex-profvoetballer Hoefdraad

De 36-jarige Robin R. is dinsdag door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van oud-voetballer Jergé Hoefdraad (35). Ook moet hij schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. De rechtbank achtte R. schuldig aan dood door schuld.

Hoefdraad werd begin augustus vorig jaar ’s ochtends vroeg door het hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost. In de volle feestzaal ontstond een opstootje waarin R. verwikkeld was geraakt. Volgens verschillende getuigen probeerde Hoefdraad de ruzie te sussen. In een schermutseling ging het semi-automatische wapen dat R. bij zich had. Hoefdraad werd geraakt door twee schoten en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

De rechtbank oordeelde dat Robin R. Hoefdraad wel had doodgeschoten, maar niet met opzet, waardoor hij vrij wordt gesproken van doodslag. Volgens de rechtbank is er wel sprake van de zwaarste vorm van dood door schuld, namelijk roekeloosheid.

