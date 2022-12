In The Specials-zanger Terry Hall laaide een razend vuur van politiek bewustzijn en anti-racisme

Terry Hall was nooit de meest beweeglijke zanger. Als frontman van The Specials en boegbeeld van de 2-Tone-beweging belichaamde hij de kalmte in het oog van de storm. Om hem heen sprongen bandleden heen en weer en werden salvo’s afgevuurd van de explosieve ska-muziek waarin ze excelleerden. Met zijn altijd wat nasale zang leek het of Hall er stoïcijns onder bleef. Ondertussen laaide er een razend vuur in hem van politiek bewustzijn, anti-racisme en vlammend commentaar op de hem omringende wereld.

Terence Edward Hall, die maandag na een kort ziekbed op 63-jarige leeftijd is overleden, was samen met Specials-oprichter Jerry Dammers de grote gangmaker van 2-Tone, de Britse beweging die in 1977 een herwaardering voor de Jamaicaanse ska-muziek uit de jaren zestig teweegbracht. Debuutsingle ‘Gangsters’ van The Specials was een bewerking van Prince Busters ‘Al Capone’ en knalde eruit in het post-punkjaar 1979. In het kielzog van The Specials ontstond een bruisende beweging van bands als The Selecter, The Beat en Madness.

Anti-racisme

In zijn geboorteplaats Coventry verbaasde Terry Hall zich over het feit dat veel clubs voor zwarte mensen verboden waren. Met de nadrukkelijk uit zwarte en witte muzikanten samengestelde Specials sprong hij op de barricades tegen discriminatie, tot ongenoegen van racistische skinheads die hun concerten kwamen ontregelen. Songs als ‘Too Much Too Young’, ‘Stereotypes’ en ‘Concrete Jungle’ schiepen een wrang en realistisch beeld van Engeland in de vroege jaren tachtig, met sociale ongelijkheid en weinig kansen voor de jeugd.

Nadat The Specials met het somber-hypnotiserende ‘Ghost Town’ in 1981 hun artistieke hoogtepunt hadden bereikt, liepen de spanningen tussen Dammers en Hall zo hoog op dat de laatste de groep verliet. Met mede-Specials Neville Staples en Lynval Golding richtte hij Fun Boy Three op, die van zich lieten horen met het bijtende politieke commentaar van ‘The Lunatics Have Taken Over the Asylum’. De samenwerking met Bananarama in een cover van de jazz-standard ‘It Ain’t What You Do (It’s the Way that You Do It)’ pakte luchtiger uit. Terwijl Fun Boy Three de hitparade bleef bestoken had Dammers’ The Special AKA succes met de protestsong ‘(Free) Nelson Mandela’.

Seksueel misbruik

In ‘Well Fancy That’ van het door David Byrne geproduceerde Fun Boy Three-album Waiting liet Terry Hall doorschemeren hoe hij als twaalfjarige een trauma had opgelopen door seksueel misbruik. Pas veel later werd Halls vaak sombere natuur verklaard door de diagnose van een bipolaire stoornis. Het dreef hem tot een zelfmoordpoging, maar de muziek tilde hem er telkens bovenuit. Hall begon de groep The Colour Field, vormde het duo Vegas met Dave Stewart van Eurythmics en het trio Terry, Blair & Anouchka. Zijn twee soloalbums kregen goede recensies, maar ze verbleekten bij de iconische status die hij intussen als zanger van The Specials genoot.

Na een gelegenheidsoptreden op Glastonbury werden The Specials in 2008 heropgericht, zonder Jerry Dammers die na enkele repetities was afgehaakt. De albums Encore en Protest Songs 1924-2012 hadden veel van het oude vuur, met zangeres Saffiyah Khan als waardevolle toevoeging aan de bezetting. Optredens op Lowlands 2010 en Pinkpop 2012 haalden de spirit terug van een band die de Jamaicaanse bronmuziek als geen ander in een hedendaags kader plaatste. Terry Hall was bij die optredens nog steeds niet de meest dynamische podiumpersoonlijkheid, maar gaf een ziel aan muziek met een warm kloppend hart. Zijn laatste woorden voordat hij het podium verliet waren altijd: „Love, love, love.”