The Specials-zanger Terry Hall op 63-jarige leeftijd overleden

Terry Hall, de zanger van de Britse ska-band The Specials, is maandag op 63-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band via een verklaring op Twitter laten weten. The Specials worden gezien als een van de grondleggers van de Britse ska-muziek in de jaren zeventig en tachtig.

„Terry was een geweldige echtgenoot en vader en een van de vriendelijkste, grappigste en meest oprechte zielen”, schrijft de band. „Zijn muziek en zijn optredens omvatten de essentie van het leven… de vreugde, de pijn, de humor, de strijd voor gerechtigheid, maar vooral de liefde.”

Hall sloot zich in de jaren zeventig aan bij een voorloper van The Specials. In 1979 debuteerde de band met het nummer Gangsters, waarmee het hoog in de Britse hitlijsten kwam te staan. De grootste hit werd twee jaar later uitgebracht, met het nummer Ghost Town, over werkeloosheid en armoede in de Britse industriesteden. Drie weken lang stond het nummer op één in de Britse top 40. The Guardian noemt het nummer „een van de beste popplaten aller tijden”.

Dat in diezelfde periode zwarte jongeren protesteerden tegen discriminatie door de regering-Thatcher zorgde voor extra succes voor de band, die bestond uit zowel zwarte als blanke bandleden. The Specials spraken zich in interviews en tijdens optredens regelmatig uit tegen racisme van de politie en de autoriteiten.

Op het hoogtepunt viel de band uit elkaar. Hall vormde vervolgens de band Fun Boy Three met mede-bandleden Neville Staple en Lynval Golding. Hoewel hij daarmee ook enkele hits had, zou de groep het succes van The Specials nooit overtreffen. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens de verklaring van de band overleed Hall „na een korte ziekte”.