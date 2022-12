Recent werden in Duitsland 25 zogeheten ‘Reichsbürger’ opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een gewelddadige coup. Een paar dagen na de arrestaties vatte NRC het debat in Duitsland samen over de vraag hoe we deze geradicaliseerde burgers moesten zien: „Fantasten of écht terroristen in spe?”. Met andere woorden: hoe serieus moeten we die Reichsbürger en hun plannen nemen?

Annelotte Janse is promovenda veiligheidsgeschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Dat de leider van de groep een 71-jarige prins en kasteelheer is en in een keurig jasje werd afgevoerd door de politie, maakt het stempel ‘fantast’ ongetwijfeld aannemelijker dan ‘terrorist’. Een ander wonderlijk detail is de arrestatie van een bekende chef-kok uit München. Hij zou deel uitmaken van de militaire tak van de groep en ook verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de maaltijden voor de soldaten van het zogenaamde ‘Nieuwe Duitse Leger’.

Vast staat dat hun plan vrijwel onhaalbaar was: om de Bundestag te bestormen, parlementsleden te gijzelen en de regering omver te werpen om vervolgens een eigen, nieuwe regering te installeren naar model van het Duitse Keizerrijk uit 1871, hadden de 25 terrorismeverdachten aanzienlijke delen van het leger en de politie aan hun zijde moeten hebben.

Ervaring met geweld

Ondanks deze merkwaardigheden en de praktische onuitvoerbaarheid van de ideeën, bestaat er weinig twijfel waarom de verdachten zijn aangeklaagd wegens het vormen van een terroristische vereniging. Zo beschikten de verdachten over wapens (legaal en illegaal) en waren ze bereid om die te gebruiken voor het realiseren van hun politieke doelen. De mogelijkheid van dodelijke slachtoffers namen ze voor lief. Een deel van de arrestanten had bovendien, als voormalig politieagent of soldaat, kennis van en ervaring met geweld. Op basis van de huidige kennis lijkt de groep een van de grootste en organisatorisch meest geavanceerde te zijn in vergelijking met eerdere groepen uit de geschiedenis van rechts-extremisme in (West-)Duitsland.

Terrorismeverdachten als fantasten beschouwen gebeurt (te) gemakkelijk, zeker in het geval van rechts-extremisme. Het verbloemt ideologische motieven en gewelddadige intenties. Daarmee is het stempel ‘fantast’ niet alleen naïef, maar ook schadelijk.Zo kan het leiden tot onderschatting of minimalisering van de dreiging. Het label impliceert immers dat we niet met normale mensen te maken hebben en dat ze dus een uitzondering vormen, waar we ons weinig of geen zorgen om hoeven te maken.

Eveneens maakt het stempel ‘fantast’ het makkelijker voor mensen in de omgeving van de verdachten om zich van hen en hun ideeën te distantiëren. Het beeld van een stelletje ontspoorde ouderen dat nostalgisch verlangt naar de grandeur van weleer kwam de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD) bijvoorbeeld goed uit, omdat één arrestant, Birgit Malsack-Winkemann, tussen 2017 en 2021 voor de partij in het parlement zat. De AfD toonde zich „verrast” over Malsack-Winkemanns arrestatie, maar zwijgt over de overlap in ideeën. Zo schamperde AfD-parlementariër Petr Bystron op Twitter sarcastisch over een staatsgreep door „50 gepensioneerden” die met het bezetten van een klein gemeentehuis nog moeite zouden hebben.

Ook wanneer we het beoogde doel van deze mensen (gelukkig) kunnen afschrijven als ‘absurd’ en onhaalbaar, betekent dat niet dat we de achterliggende ideeën eveneens simpelweg kunnen verwerpen. Met het label ‘fantast’ negeren we namelijk ook dat bepaalde ideologische elementen die de verdachten omarmden, en dan met name diepe grieven richting de overheid, breder wortelen in de maatschappij.

Afkeer van de democratie

Feit is namelijk dat een groeiende groep mensen, zonder hen als extremist te bestempelen, zich afkeert van de democratische samenleving. Sommige mensen zijn deels of geheel gevallen voor de van oorsprong Amerikaanse QAnon-samenzweringstheorie, die stelt dat een kleine, mondiale politieke elite een schaduwregering (‘deep state’) vormt om de wereld te controleren, de bevolking te onderdrukken en kinderen te misbruiken. Die ideeën motiveerden een deel van de Capitoolbestormers in Washington op 6 januari 2021. Ook in Duitsland vindt deze samenzweringstheorie aftrek: zo’n 12 procent van de Duitse bevolking zou de theorie in zekere mate voor waar aannemen en de theorie beïnvloedde ook de gearresteerde Reichsbürger.

Ook in Nederland zijn er aanhangers. Recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toonde bijvoorbeeld dat de complottheorie „populair” is in de drie noordelijke provincies van Nederland. In Nederland zien we bovendien dat deze theorie kan samengaan met een sterk anti-overheidssentiment, zoals de NCTV optekende in haar meest recente dreigingsbeeld.

Als we zulke complotten en sentimenten bagatelliseren als het werk van ‘fantasten’, betekent dat niet alleen dat we een mogelijke voedingsgrond voor radicalisering en geweld uit het oog verliezen, maar ook dat we de mensen die zich al ongehoord en ongezien voelen nog verder marginaliseren.

Bij het duiden van een terroristische dreiging zou de vraag daarom niet moeten zijn of wij de verdachten ‘fantasten’ vinden, maar naar welke ideologische basis en ideeën de verdachten zelf handelen.