Ten onrechte veroordeelde Frank Vick wacht nog op excuses

De Duitser Frank Vick werd in de jaren negentig veroordeeld voor het doodsteken van zijn schoonvader. Dat gebeurde vooral op basis van zijn eigen bekentenissen, die hij later weer introk. Hij kreeg vijf jaar cel. Maar Frank Vick had helemaal nooit veroordeeld mogen worden. Hij is slachtoffer van een gerechtelijke dwaling. Zijn bekentenissen waren vals. In mei van dit jaar werd hij vrijgesproken; na jaren juridische strijd komt vast te staan wat hij al die jaren heeft volgehouden: hij is onschuldig.

Toch boden politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak – ondanks toezeggingen – nog geen excuses aan voor de onterechte veroordeling. Dat blijkt uit mails die zijn gestuurd aan zijn advocaten, Niels van Schaik en Corinne Jeekel.

De zaak van Frank Vick staat in een illuster rijtje met de Schiedammer parkmoord, de zaak van Ina Post en de Puttense moordzaak. Bij mensen die onterecht zijn veroordeeld, wordt hun vertrouwen in de rechtsstaat aangetast, schreef toenmalig minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) in 2017 aan de Tweede Kamer. Hij noemde drie voorwaarden voor persoonlijke en maatschappelijke rehabilitatie: een schadevergoeding, ondersteuning om het leven zo goed mogelijk op te pakken en excuses van de politie, het OM en de rechtspraak: „Voor de geloofwaardigheid en ter voorkoming van extra leed is het belangrijk dat excuses kort na de vrijspraak worden gemaakt.”

Meteen na de vrijspraak, mei van dit jaar, schrijft Niels van Schaik namens Frank Vick een e-mail aan het ressortsparket van het OM, dat strafzaken in hoger beroep behandelt. Daarin vraagt hij of het rehabilitatietraject, waar excuses onderdeel van zijn, via het ressortsparket of het landelijke hoofdkantoor van het OM (het parket-generaal) loopt. Vooralsnog via het Haagse ressortsparket, luidt het antwoord.

Om extra leed te voorkomen is het belangrijk dat excuses kort na de vrijspraak worden gemaakt Stef Blok oud-minister

Daarom stuurt de advocaat op 6 juni een voorstel voor een voorschot op de schadevergoeding – de mogelijkheid tot een voorschot is destijds afgesproken tussen minister Blok en het OM.

Daarna blijft het stil. Van Schaik zegt meerdere keren te hebben gebeld, maar het OM reageert niet inhoudelijk. Op 1 juli schrijft de advocaat dat Vick al had verwacht dat er excuses gemaakt zouden zijn. Dat het voorschot uitblijft, is een probleem. Frank heeft schulden, mede veroorzaakt door zijn onterechte veroordeling. Hij heeft tegen de bank gezegd dat hij voor 1 januari geld bij elkaar heeft. Anders moet hij zijn huis verkopen. Twee weken later volgt een antwoord. Hij moet toch bij het parket-generaal van het OM zijn, het landelijke hoofdkantoor van het OM.

Op 18 juli mailt Van Schaik daarheen, maar hij krijgt geen reactie. Op het secretariaat neemt niemand op. Op 22 juli mailt hij dat er een groot financieel probleem voor zijn cliënt dreigt als het voorschot niet snel geregeld wordt. Pas als de advocaat een medewerker van de afdeling bestuurlijke en juridische zaken er nogmaals aan herinnert, is er op 5 augustus telefonisch contact. Van Schaik: „Die medewerker zei: het moet over meerdere schijven lopen, dus het gaat vier weken duren.”

Hoe hoog het toegezegde voorschot is, wil Van Schaik niet vertellen. Wel dat het om „een fractie” gaat van de schadevergoedingen die in eerdere zaken zijn uitgekeerd. In de Puttense moordzaak kregen de onterecht veroordeelden per persoon een schadevergoeding van zo’n 900.000 euro.

Veel stress bij Vick

De stress rondom het uitblijven van het voorschot – hij is bang dat hij zijn huis uitmoet – is bij Vick erg hoog. Na de toezeggingen van het parket-generaal vertelt hij zijn bank dat het geld om zijn schulden terug te betalen er nu echt aan komt. Maar weer blijft het stil. Van Schaik mailt het OM nog maar eens, en schrijft dat de bank inmiddels denkt dat Vick ze voor de gek houdt. Op 14 september, bijna zes weken na de toezegging, wordt het voorschot overgemaakt.

En dan de excuses, die het OM, de politie en de rechtspraak op eigen initiatief zouden moeten maken. Daarvan is nog helemaal geen sprake.

Na een andere gerechtelijke dwaling, de Rosmalense flatmoord, volgen die excuses wel meteen. Als het gerechtshof in Arnhem Rob B. op 5 september van dit jaar definitief vrijspreekt, publiceert het OM diezelfde dag nog een persbericht. De presidenten van de rechtbank en het gerechtshof stellen dat het hen spijt dat zijn vrijheid zo lang ontnomen is geweest.

Dat excuses uitblijven voelt voor Vick heel vreemd, zegt zijn advocaat. „Je moet je voorstellen dat hij al wantrouwig was ten opzichte van overheidsinstanties door wat hij heeft meegemaakt. Dit voelt dan als: wat speelt er op de achtergrond? Zijn ze me aan het tegenwerken?”

Wat is een sorry waard als je er meerdere keren om hebt gevraagd? Niels van Schaik advocaat van Frank Vick

Aandringen op excuses

Op 4 november zit Niels van Schaik aan tafel bij het parket-generaal van het OM , om te praten over de hoogte van de definitieve schadevergoeding. Ook daar dringt hij weer aan op excuus. Volgens Van Schaik zegt het OM toe dat het er binnen twee weken zal zijn, namens alle betrokken instanties.

Er gebeurt niks. Op 29 november mailt Van Schaik de medewerker van het Openbaar Ministerie over de schadevergoeding. En, schrijft hij: „Ik stel evenwel vast dat de excuses nog niet zijn overgebracht.” Het antwoord: het OM begrijpt de urgentie en hoopt „dat dit binnen de komende weken gerealiseerd kan worden”.

Wat is een sorry waard als je er meerdere keren om hebt gevraagd? Die vraag stelt Niels Van Schaik zich, ook omdat zijn cliënt Frank Vick voelt dat het wringt. „Als het OM, de politie en de rechtspraak het menen, dan zouden die excuses toch allang gemaakt kunnen zijn?”

De overheid, zegt de advocaat, heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Burgers moeten kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid. „Frank is niet boos, wat ik uitzonderlijk vind. Hij wil maar een ding: dat er van geleerd wordt. Maar we zien geen enkel besef van urgentie. Dan ben je als overheid nog nauwelijks geloofwaardig.”

Al die juridische strijd heeft Frank Vick moe gemaakt, zegt Van Schaik. „Hij moet bijna smeken om datgene te krijgen waar hij recht op heeft. Op deze manier is een man die al onterecht veroordeeld is nog een keer slachtoffer van het systeem.”

Reacties instanties Het OM zegt dat de excuses aan Frank Vick onverhoopt te lang op zich hebben laten wachten en dat dat „onwenselijk” is. Er zal „met voorrang” in contact worden getreden met Frank Vick voor het maken van excuses. Het OM stelt bekend te zijn met de brief aan de Tweede Kamer uit 2017. In de zaak is volgens het OM prioriteit gegeven aan het verminderen van de financiële problemen van Frank Vick door het overmaken van het voorschot van de schadevergoeding. Het Gerechtshof Amsterdam, dat Frank Vick in de jaren negentig onterecht veroordeelde, laat weten dat zij het betreurt dat de Duitser ten onrechte gedetineerd is geweest. Volgens het hof klopt het dat er daarna nog geen contact is geweest tussen het hof en advocaat Van Schaik, maar het hof geeft geen inhoudelijke verklaring waarom dat niet is gebeurd.