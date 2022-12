Stijlvolle erotische thriller geeft dubbele boodschap af

Uiteindelijk worden ze altijd gestraft. Seksueel actieve vrouwen zijn de favoriete slachtoffers van horror- en andere genrefilms. Zelfs als ze niet het loodje leggen, dan nog slagen de films erin hun personages (en daarmee hun vrouwelijke toeschouwers) een schuldgevoel aan te praten. Faithfully Yours heeft geloof ik ergens wel goede bedoelingen. De film opent met een citaat van toneelschrijver George Bernard Shaw: ‘De straf van de leugenaar is niet dat men hem niet gelooft, maar dat hij niemand anders kan geloven.’ En dat is dan ook de lens waardoor je gedwongen wordt de personages te bekijken.

Vriendinnen Bodil en Isabel voorzien elkaar zo af en toe van een alibi in het exotische Oostende. Voor de buitenwereld (lees hun mannelijke partners) zijn ze een weekendje ‘cultuur snuiven’. Zelf weten ze wel beter. Hun wegen scheiden met een laatste selfie voor het thuisfront voor het station, en daarna gaan ze ieder op hun eigen manier de bloemetjes buiten zetten. Maar dan vallen er slachtoffers, en blijkt inderdaad iedereen wel iets te verbergen (te liegen?) te hebben.

Faithfully Yours is een stijlvolle erotische thriller. Niet alleen zijn de personages niet eerlijk tegen elkaar, ook de toeschouwer wordt bedrogen en voorgelogen, wat de spanning er flink inhoudt.

Diep in het dna van de plot zit echter een dubbele moraal verborgen. In plaats van dat-ie over leugens of leugenaars gaat neemt de film een veel te snelle afslag: erotische en amoureuze avonturen buiten de traditionele monogame en heteronormatieve relatie, en dan met name seksuele autonomie van vrouwen worden gelijkgesteld met leugenachtigheid.

Begin er niet aan, zegt Faithfully Yours. Voor je het weet liggen er lijken in de gang. Met de nodige oei en foei worden de ‘losbandige’ vrouwen ge-slut-shamed en van alle mannen (potentiële) psychopaten gemaakt. Daarmee blaast de film misogyne angsten op tot universele monsters. George Bernard Shaw was een voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen. Deze film geeft hun die niet.

Bekijk een overzicht van onze recensies over film

Thriller Faithfully Yours Regie: André van Duren. Met: Bracha van Doesburgh, Elise Schaap, Nasrdin Dchar, Hannah Hoekstra. Lengte: 95 minuten. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven