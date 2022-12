Seksuele gerichtheid en handicap in artikel 1 van de Grondwet zetten, heeft dat zin?

Tijden veranderen. Bij de grote Grondwetsherziening van 1983 werd ervoor gekozen „homofilie” en „handicap” niet expliciet op te nemen als verboden grond van discriminatie in artikel 1. De redenatie: vanwege een handicap is een extra inspanning juist nodig om iemand mee te laten doen. Is positieve discriminatie dan nog wel mogelijk? Homofilie opnemen zou niet passen bij de „heersende overtuigingen”, aldus het toenmalige kabinet.

„Zo blijkt maar weer dat het niet heel lang geleden is dat het niet vanzelfsprekend was dat lhb gelijk waren aan heteroseksuelen”, zegt Alexander Hammelburg, die als Tweede Kamerlid voor D66 dinsdag een Grondwetswijziging verdedigt in de Eerste Kamer. „Datzelfde geldt voor mensen met een handicap, als je ziet hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat er bij het aanleggen van een weg aan hen wordt gedacht.” De Grondwetswijziging houdt in dat „seksuele gerichtheid” en „handicap” in artikel 1 van de Grondwet worden opgenomen.

Als de Eerste Kamer instemt, betekent dat de afsluiting van een politiek debat dat jaren, zelfs decennia, duurde. D66, GroenLinks en PvdA dienden het wetsvoorstel in 2010 in. In 2001 werd al een motie aangenomen om handicap toe te voegen.

Artikel 1 verwoordt het gelijkheidsbeginsel: „Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Daarna worden vijf non-discriminatiegronden genoemd: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht, maar ook: „op welke grond dan ook”. Waarom moeten „seksuele gerichtheid” en „handicap” daar dan bij? Is deze wetswijziging symbolisch?

„Op het eerste gezicht zou je dat denken”, zegt Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit. „Maar als een grond uitdrukkelijk in de Grondwet komt te staan, dan geeft dat in mijn ogen evident de plicht aan de overheid om iets te doen tegen discriminatie op die grond.”

Juridisch heeft het opnemen van de gronden weinig gevolgen. Rechters kunnen wetten niet toetsen aan de Grondwet – zo staat in artikel 120 van de Grondwet. Daarmee is Nederland wereldwijd een uitzondering.

De Grondwet is een opdracht aan de overheid, legt Terlouw uit. Discriminatie tússen burgers, zoals tussen werkgever en werknemer, wordt geregeld in lagere wetgeving. Zo werd in 1994 de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ingevoerd, waarin seksuele gerichtheid wél is benoemd. In 2003 kwam daar de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte bij.

Je weet niet of homostellen over vijftig of honderd jaar nog steeds mogen trouwen Philip Tijsma COC

Toch is Terlouw voorstander van de Grondwetswijziging, omdat discriminatie tegen seksuele voorkeur of handicap „helemaal geen vanzelfsprekend beschermd goed is”: „Je ziet in andere landen, zoals Polen en Hongarije, hoe het misgaat met die bescherming.” Polen verbood adoptie door homostellen, Hongarije verbood ‘promotie’ van homoseksualiteit en geslachtsoperaties.

„Je weet niet of als de politieke wind onverhoopt zou draaien homostellen over vijftig of honderd jaar nog steeds kinderen mogen opvoeden of mogen trouwen”, zegt Philip Tijsma van lhbti-belangengroep COC.

Een grondwet biedt daartegen een „sterke bescherming”, denkt Terlouw. Die is veel moeilijker te wijzigen dan een gewone wet. Er is eerst een meerderheid nodig in de Tweede en Eerste Kamer, dan verkiezingen, en dan moeten beide Kamers opnieuw instemmen, maar nu met twee derde. Dinsdag zijn dus vijftig stemmen nodig. Bij de eerste lezing werd dat aantal ruim behaald, alleen SGP, PVV en Fractie-Van Pareren stemden tegen. De SGP en PVV willen een „sobere” Grondwet.

Toch wordt het dinsdagavond bij de stemming nog spannend: de VVD twijfelt, bleek dinsdagochtend. Worden andere groepen, die niet expliciet worden genoemd, hiermee niet benadeeld, vroeg senator Caspar van den Berg zich af.

Hele lijst weg

Het opnemen van een grond geeft die een „extra status”, zegt Terlouw. „Nu lijkt het alsof ras en geslacht belangrijker zijn dan handicap of seksuele gerichtheid.” Juist daarom denkt Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht, dat het „krachtiger” is om „de hele lijst weg te halen”. „Als mensen een bepaalde betekenis toekennen aan het feit dat sommige gronden wel in de Grondwet staan en sommige niet, kan dat in de loop van de tijd scheefgroeien. Het beeld kan dan ontstaan dat er pas een discriminatieprobleem is, als dat zo breed is erkend dat het lukt om de gronden echt in de Grondwet te krijgen.” En hoe meer gronden je toevoegt, zegt zij, hoe eerder die opvatting kan ontstaan.

Deze discussie heeft volgens haar „een averechts effect: „Je wilt dat de Grondwet actueler wordt en beter aansluit bij de beleving van bepaalde groepen, en tegelijkertijd doe je dat juist niet, want er zijn altijd weer andere gronden die er niet in staan.” 50Plus wilde ook ‘leeftijd’ opgenomen hebben. In de Awgb werd in 2019 verduidelijkt dat onder ‘geslacht’ ook ‘geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie’ wordt verstaan.

De discussie over constitutionele toetsing is weer actueel: dit jaar stuurde het kabinet hierover een ‘hoofdlijnenbrief’ naar de Kamer, om daar verder over in gesprek te gaan. De voorkeur ligt niet bij een constitutioneel hof, maar de mogelijkheid voor alle rechters om wetten constitutioneel te toetsen.

Of dat in de praktijk veel gaat uitmaken, betwijfelt hoogleraar Gerards. Rechters kunnen al wetten toetsen aan internationale verdragen, waar vaak nog veel meer non-discriminatiegronden zijn opgenomen, zoals ‘taal’ of ‘vermogen’.

Áls Nederland zou afglijden in de richting van Polen en Hongarije, denkt Gerards niet dat een bepaalde formulering in de Grondwet zou helpen om de „sluwe ondermijning die je daar ziet tegen te gaan. Er worden geleidelijk rechters vervangen, media worden uitgehold.” Een Grondwet is uiteindelijk „woorden op papier”, zegt Gerards. „Het gaat om de constitutionele cultuur.”

Totdat de rechtsstaat is uitgehold zijn expliciete non-discriminatiegronden in de Grondwet wel degelijk van belang, reageert Kamerlid Hammelburg. Maatschappelijke groepen kunnen zo beter wijzen op discriminatie. En de Eerste en Tweede Kamer moeten erop letten dat wetten niet in strijd zijn met de Grondwet.

Sprekend artikel

De lijst gronden helemaal weghalen vindt Ingrid Leijten, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, „toch te abstract”. „Ik vind het waardevol dat dingen expliciet worden genoemd. Dat we daar een bepaalde consensus over hebben.”

Artikel 1 is een „sprekend” artikel, zegt Leijten. „Als je mensen vraagt: wat staat er in onze Grondwet? Dan zeggen ze als eerste: discriminatie is verboden.” Tegelijkertijd bestaat er soms een verkeerd beeld van het discriminatieverbod, waarschuwt Leijten: het betekent niet dat élke vorm van onderscheid verboden is, wel dat de overheid dat steeds moet kunnen rechtvaardigen.

Ja, de wetswijziging heeft ook een symbolische kant, zegt Leijten. „Maar is dat erg? Willen we daar niet juist werk van maken?” De rol van de Grondwet is altijd heel gering geweest, zegt zij. Dat veranderde tijdens de pandemie, toen met de Grondwet werd geschermd in het kader van coronamaatregelen als het coronatoegangsbewijs. „Als het erop aankomt, willen we er toch iets mee. Er is momentum om de Grondwet meer betekenis toe te kennen.”