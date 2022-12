Rechtbank: grootste mestadviesbureau van Nederland is een criminele organisatie

Agrarisch adviesbureau Bergs Advies in het Limburgse Heythuysen en zijn vier bestuurders vormden jarenlang een criminele organisatie, gespecialiseerd in grootschalige mestfraude in de agrarische sector. Dat oordeelde de rechtbank Den Bosch dinsdag. De rechtbank legde celstraffen, beroepsverboden en geldboetes op.

Drie bestuursleden, Frank B. (59), Henk W. (55) en Tjerk V. (47), kregen een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, Het vierde bestuurslid, Pieter van L. (55), die een kleinere rol in de organisatie speelde, kreeg de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Ze mogen bovendien drie jaar lang geen beroep in de agrarische advisering uitoefenen.

Bergs Advies kreeg een geldboete van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro voorwaardelijk. Een aantal klanten van Bergs Advies – vier varkens- en kippenhouderijen en zes boeren uit Friesland, Zeeland, Brabant en Limburg – werd veroordeeld tot geldboetes en taakstraffen.

Grootste adviesbureau

Het adviesbureau, dat in 2017 opdook in een NRC-onderzoek naar mestfraude, doet de mestboekhouding van honderden boeren uit heel Nederland. Volgens het kantoor zelf bezitten de klanten samen een kwart van alle Nederlandse varkens en kippen. Bergs Advies adviseert agrarische ondernemers ook op het gebied van bedrijfsontwikkeling, management, bestemmingsplanprocedures, milieu- en mestwetgeving en subsidies.

Naast deze legale activiteiten creëerde het adviesbureau, volgens de rechtbank, in de loop van vele jaren een bedrijfscultuur waarbinnen zij met de klant meedacht over het overtreden van wet- en regelgeving. Het gaat om fraude met subsidies, fosfaatrechten, vergunningen, mest, boekhoudingen en landbouwpercelen.

De rechtbank vindt onder meer bewezen dat in 2017, 2018 en 2019 allerlei documenten zijn vervalst en gebruikt. Op de bouwtekening van een silo werd bijvoorbeeld een andere inhoudsmaat vermeld, zodat een mogelijk langdurig en kostbaar vergunningstraject werd omzeild. Voor een andere klant werden cijfers over niet geleverde en daadwerkelijk geproduceerde melk vervalst om meer fosfaatrechten te krijgen.

Het adviesbureau tastte volgens de rechtbank „de integriteit van het systeem van regulering en toezicht doelbewust aan”, op alle aspecten van de meststoffenwetgeving. Het bedrijf hield daarbij geen rekening met de schade die aan het milieu en volks- en diergezondheid kan ontstaan door het niet-naleven van de meststoffenwetgeving.

Eerder veroordeeld

Het OM en de opsporingsdienst van toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deden in november 2018 invallen bij Bergs Advies en negen andere locaties. Het was de grootste actie van het OM tot dan toe op dit gebied. Het adviesbureau, met 38 werknemers, werd al jaren in de gaten gehouden, na een veroordeling in 2017 voor het medeplegen van valsheid in geschrifte in een mestfraudezaak.