‘President Zelensky komt woensdag naar het Witte Huis en het Capitool’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is van plan woensdag een bezoek te brengen aan de Amerikaanse hoofdstad Washington, melden meerdere Amerikaanse media, waaronder CNN en Fox News. Zelensky zal volgens meerdere bronnen een ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis en een toespraak houden in het Capitool. Het bezoek aan de Verenigde Staten zou de eerste reis van Zelensky naar het buitenland zijn sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari.

Het bezoek werd dinsdagavond als eerste gemeld door een journalist van nieuwssite Punchbowl News en was vanwege veiligheidsredenen geheim gehouden. De Democratische toppolitica Nancy Pelosi had eerder al Congresleden uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst woensdagavond in het Congres „met een zeer speciale focus op democratie”.

Aan CNN wilde Pelosi niet bevestigen dat het inderdaad gaat om een bezoek van Zelensky en ook het Witte Huis wil geen commentaar geven op een mogelijke ontmoeting tussen Zelensky en Biden. Sinds het begin van de oorlog heeft de Oekraïense president buitenlandse parlementen en vergaderingen van internationale organen als de VN en de G20 alleen virtueel kunnen toespreken.

Amerikaanse media meldden dat de Amerikaanse Senaat eerder op dinsdag een budget openbaar maakte waarin ook 45 miljard dollar voor militaire steun aan Oekraïne is opgenomen. Dat bedrag moet nog door Congres worden goedgekeurd, schrijft The Wall Street Journal.

