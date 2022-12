Peperduur en hypermodern, maar gevechtsklaar zijn de Puma-pantservoertuigen nog niet

Na een schietoefening van de Duitse landmacht met achttien vrijwel nieuwe infanteriegevechtsvoertuigen zijn alle achttien uitgevallen. Het model met de naam Puma begon als een prestigeproject, maar lijkt uit te monden in een debacle. Het pantservoertuig van de Duitse wapenfabrikanten Krauss-Maffei-Wegmann en Rheinmetall is het duurste ter wereld en zou ook het modernste en het beste moeten zijn. Nu blijkt het niet eens een reeks oefeningen te kunnen doorstaan, laat staan gevechtsklaar te zijn.

Het haperende voertuig is een nieuw hoofdstuk in de litanie over het Duitse leger en zijn materieel. Door jarenlange bezuinigingen en bijzonder gebureaucratiseerde aanbestedingsprocedures kampt het leger al jaren met tekorten. Militairen kunnen niet eens worden uitgerust met een helm en een lange onderbroek; militairen die op missie gaan moeten naar verluidt hun uitrusting lenen van andere bataljons. Duitse munitiemagazijnen zijn nagenoeg leeg. Met de door bondskanselier Olaf Scholz verkondigde Zeitenwende moet verandering komen in de haveloze staat van het Duitse leger.

De Puma is een erfenis van voorgaande regeringen. Het voertuig werd ontwikkeld om de verouderde Marder uit de jaren zeventig te vervangen – alle Duitse modellen krijgen de naam van een roofdier. Het leger bezit nu ongeveer 350 Puma’s, die vanaf 2015 werden geleverd. Van meet af aan werd duidelijk dat ze allerlei technische problemen hebben, en ook het vernieuwde model, waar de oefening mee werd uitgevoerd, voldoet dus nog niet.

Minister Christine Lambrecht (Defensie, SPD) kondigde maandag aan dat voorlopig geen nieuwe Puma’s worden aangeschaft en dat ook de bestaande Puma’s niet gemoderniseerd worden. De hoop dat de 350 stuks van het Duitse leger op den duur wel naar behoren zullen werken is klein.

Voor Duitsland komt de sputterende Puma op een ongelegen moment. Komend jaar krijgt Duitsland de leiding van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), de zogenoemde flitsmacht van de NAVO. De Puma zou deel uitmaken van de Duitse afvaardiging; nu moet nog eens een beroep worden gedaan op de Marders.