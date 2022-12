Oud-filmproducent Harvey Weinstein schuldig bevonden aan verkrachting

Een jury in Los Angeles heeft de voormalige filmproducent Harvey Weinstein maandag schuldig bevonden aan verkrachting. Dat schrijft persbureau Reuters. Het is de tweede keer dat Weinstein schuldig wordt bevonden in een misbruikzaak.

Weinstein was door vier verschillende vrouwen aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Bij drie zaken was er volgens de jury niet genoeg bewijs om de voorheen machtige Hollywood-producer schuldig te bevinden. Een van de vrouwen bij wie bewijs ontbrak was Jennifer Siebel Newsom, een documentairemaker en de vrouw van de huidige Californische gouverneur Gavin Newsom.

Bij een zaak uit 2013 rondom een anonieme Italiaanse actrice was er wel genoeg bewijs, vond de jury. Weinstein zal begin volgend jaar zijn gevangenisstraf horen. Die straf komt boven op een celstraf van 23 jaar die de 70-jarige oud-producent uitzit na een veroordeling voor seksueel wangedrag uit 2020. Weinstein is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Harvey Weinstein was een van de meest bekende gezichten in de filmwereld die in de nasleep van de #MeToo-beweging werd aangeklaagd voor seksueel misbruik. Tientallen vrouwen beschuldigden Weinstein van onder meer verkrachting. Hij zou zijn macht in de filmwereld hebben misbruikt door vrouwen filmrollen en een succesvolle carrière te bieden in ruil voor seksuele handelingen en intimideerde ze om te zorgen dat ze hun verhaal niet naar buiten brachten.