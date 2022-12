Opvoedadvies van Kluun: laat die puber gewoon stinken

Tip voor pubers met strenge ouders: geef ze deze kerst Help, ik heb een puber! kado.

Kan zomaar leiden tot wat minder gemopper als je een onvoldoende voor wiskunde staat of in de kerstvakantie tot twaalf uur in je bed ligt.

De in eigen beheer uitgegeven ‘survivalgids voor puberouders’ van auteur Raymond van de Klundert ofwel Kluun, is een ode aan de ‘emotioneelste, gekste, levendigste, roekelooste, redelooste, onzekerste en aandoenlijkste wezens die er bestaan’ – en die lofzang werkt aanstekelijk.

Iedereen leest Kluun Help, ik heb een puber! Uitgeverij Kluun, 256 blz. € 22,50

Een puberleven geleden schreef Kluun Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt! (2004), waar meer dan 150.000 exemplaren van werden verkocht. De verse ouders van toen zijn de puberouders van nu, wat wellicht het succes van Help, ik heb een puber! verklaart. De meeste pubers, vindt Kluun – ook bekend van bestseller Komt een vrouw bij de dokter (2003) – zijn hartstikke leuk. Zolang ze maar niet met ouders in aanraking komen.

Omgekeerd zijn de meeste ouders prima mensen – tot ze pubers krijgen en op slag veranderen van redelijk denkende volwassenen in ‘overbeschermende, irrationele, gefrustreerde, angstige, veroordelende en wraakzuchtige mensen’.

Wie zelf wezens tussen de pakweg 14 en 18 jaar op de bank heeft hangen, herkent veel in Kluuns observaties. Die worden in het boek geduid door wetenschappers als Eveline Crone (expert op het terrein van het puberende brein) en Patti Valkenburg (hoogleraar jeugd en media). Ja, ze zijn lui (chronisch slaapgebrek), ze stinken (hormonen), ze doen domme dingen (de hersenen moeten nog rijpen) en zien hun ouders als saaie boomers die nergens iets van begrijpen. Kunnen ze dus niks aan doen, zegt Kluun, zelf vader van vijf (post-)pubers.

Het enige wat je als ouder moet doen is rustig blijven en ingrijpen als de boel uit de hand loopt. Tel tot tien voor u in dezelfde verwijten vervalt als uw ouders dertig jaar geleden, adviseert de auteur. Roep bijvoorbeeld niet: ‘Het is hier geen hotel!’ Dat werkt averechts. En het is onzin. Kluun: ‘Ik heb nieuws voor u: het is hier wel een hotel. Een hotel-restaurant zelfs, met ook nog eens een eigen theater waar de hele dag door optredens plaatsvinden gratis en voor niks.’

Ja, het is irritant als je veertienjarige alleen nog wil gamen, maar slechts weinig kinderen komen in de problemen door schermgebruik. Ze worden er, volgens onderzoek van Valkenburg, juist intelligenter en socialer van.

Kluuns boek is er vooral voor ouders bij wie het allemaal wel loopt. Maar wat als het toch uit de hand loopt? Voor de pubers die in de problemen komen, heeft hij minder aandacht. Een groeiende groep jongeren gaat gebukt onder stress en prestatiedruk, bleek onlangs uit verschillende onderzoeken. Ze voelen zich regelmatig eenzaam, angstig of depressief.

Hoe ga je om met een puber die zich uithongert? Die geen vrienden heeft? In dit opzicht brengt Kluun de lezer niet veel verder dan een verwijzing naar de huisarts. Zijn boodschap is even geruststellend als blijmoedig: ouders, geniet gewoon van die stinkende puber op je bank. Pas je aan en relax. Blijf in contact, toon begrip en haal soms diep adem. Het gaat voorbij. Over een paar jaar is de puber gewoon uitgepuberd.

