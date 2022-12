Oorlog in het Vredespaleis?

Een iconisch gebouw waar de hoogste rechters ter wereld zetelen: midden in Den Haag staat het Vredespaleis. Maar binnen de muren van het gebouw is het niet zo vreedzaam, daar rommelt het. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt al jaren overhoop met het paleis over de onderhoudskosten. En na een intern conflict stapte recent de directeur op. Politiek verslaggever Guus Valk vertelt over de zware symbolische last van dit toonbeeld van vrede en recht.

Lees hier het artikel dat Guus Valk en Carola Houtekamer schreven over het Vredespaleis.

