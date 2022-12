‘OM merkt ook voormalig ABN Amro-topman Van Dijkhuizen aan als verdachte in antiwitwasonderzoek’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met oud-topman Kees van Dijkhuizen van ABN Amro een vierde persoon aangemerkt als verdachte in het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet bij de bank. Dat heeft Het Financieele Dagblad dinsdag gemeld op basis van de advocaat van de verdachte. Van Dijkhuizen had van 2017 tot april 2020 de leiding bij ABN Amro. Nu is hij met pensioen. Ook zijn voorganger Gerrit Zalm en ex-bestuursleden Joop Wijn en Chris Vogelzang staan onder verdenking.

Het OM bevestigt aan NRC dat er inderdaad een vierde verdachte is aangewezen in het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet, maar wil daarbij geen naam noemen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalig bestuurders van ABN Amro draait om de vraag of zij persoonlijk schuld dragen in de „jarenlange en structurele overtreding” van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door de bank. Volgens die wet moeten Nederlandse banken onder andere uitgebreid onderzoek doen naar de achtergrond van klanten, rekeninghouders met een twijfelachtige reputatie wegsturen en ongebruikelijke transacties melden bij justitie.

Vorig jaar trof ABN Amro vanwege tekortschietend toezicht een megaschikking met het OM. De bank betaalde 480 miljoen euro omdat het jarenlang te weinig deed om mogelijk criminele geldstromen in beeld te krijgen. De bank had volgens het OM moeten weten dat bepaalde rekeninghouders transacties voltooiden met crimineel geld. Omdat dat niet het geval was verwijt het OM de bank schuldwitwassen — door onvoldoende toezicht onbedoelde hulpverlening aan witwassen.

