Mijn werkgever, een hogeschool in Den Bosch, verhipt de organisatie. Toegegeven, wil je studenten aan je binden dan is een nieuwe look-and-feel soms nodig. Kleurtjes en een Nederlandse naam ruilen we in voor een fonkelnieuwe naam met academy erin en een bewegend felgroen logo dat ons gaat overladen met jong volk. We hebben er zin in. Tot ik een oud-student vraag wat ze van de vernieuwing vindt. „Wel mooi, maar die nieuwe naam voelt zo ongemakkelijk. Net zoiets als wanneer je ouders ineens wild gaan dansen op een Nieuwjaarsfeest.”

