Onderzoek naar invoering verplicht waterlabel voor woningen

Er komt een onderzoek naar invoering van een verplicht waterlabel voor woningen en gebouwen. Dat schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Harbers volgt hiermee een voorstel van een groep experts die het afgelopen jaar heeft nagedacht over maatregelen tegen schade en overlast van veel regen en hoog water. Een verplicht waterlabel, naar analogie van het huidige energielabel, zou Nederlanders met de neus op de feiten moeten drukken als het gaat om de risico’s van water.

Het voorstel staat in het advies Voorkomen kan niet, voorbereiden wel van de zogenoemde ‘beleidstafel wateroverlast en hoogwater’ , dat is gemaakt naar aanleiding van de watersnood vorig jaar in Limburg. Daarbij viel op grote schaal in twee etmalen meer dan 140 millimeter regen. Tienduizenden mensen werd geëvacueerd en de schade in Nederland werd geschat op zo’n 450 miljoen euro. Volgens de experts is Nederland „nog niet goed voorbereid” op extreme hoeveelheden neerslag. „Dit soort extreme neerslag, en naar verwachting nog extremer, gaan we in de toekomst vaker zien in Nederland”, aldus het advies.

Bekijk ook de beelden van de wateroverlast in Zuid-Limburg vorige zomer

Een waterlabel is met name volgens de waterschappen een geschikt middel om Nederlanders, op een belangrijk moment in hun leven zoals bij de bij de aankoop van een woning, bewust te maken van de invloed van water op hun omgeving. Hoe zo’n waterlabel er in de praktijk uit moet zien, is nog niet duidelijk. Enkele gemeenten hebben er al wel mee geëxperimenteerd, zoals Rotterdam. De stad voerde de afgelopen jaren de score op van het aantal woningen dat bij extreme neerslag „geen verhoogde kans op wateroverlast” zou hebben, door het aanleggen van regenwaterriolering en extra waterberging. Het ging daarbij vooral om de omgeving van de woningen; eigenschappen van de gebouwen zelf, zoals bijvoorbeeld veel glas dat een gebouw snel heet kan maken, werden niet in de score opgenomen.

Risico’s op klimaatschade

Een bredere aanpak staat het kenniscentrum Dutch Green Building Council (DGBC) voor. Deze stichting werkt aan een eenduidige methode om via een scan met name vastgoedbeleggers inzicht te geven in welke mate hun gebouwen en woningen op allerlei vlakken risico’s op klimaatschade lopen. „Daar is steeds meer vraag naar”, zegt kennismanager Jan Kadijk van DGBC. Kadijk vindt een verplicht label voor alle woningeigenaren een „hartstikke goed idee”, al zou het zo’n label niet alleen voor water maar voor klimaat in het algemeen willen invoeren. Wel is zo’n label „ingewikkeld”, omdat het weliswaar inzicht geeft in de risico’s op schade, maar niet aangeeft welke maatregelen daar op zouden moeten volgen.

Ook neemt de invoering van een label een ander probleem niet weg; dat er nog steeds woningen worden gebouwd op plaatsen, bijvoorbeeld laag gelegen polders die daarvoor minder geschikt zijn. Kadijk: „Men bouwt vrolijk door op de verkeerde plaatsen.”

Dat er op verkeerde plaatsen wordt gebouwd, is ook voor de Vereniging Eigen Huis een van de argumenten tegen invoering van zo’n label. „Nieuwbouwkopers moeten er op kunnen vertrouwen er op dat er goed is nagedacht over bestemmingsplannen, met name over waar wel en niet gebouwd kan worden, of dat er maatregelen zijn getroffen om wonen in die gebieden veilig te maken”, aldus de woordvoerder. „Het probleem is dat er helaas wordt gebouwd op ongeschikte plekken. Meer bewustwording en beschermende maatregelen zijn goed en nodig.”

Bestaande woningen

Ook voor bestaande woningen is een waterlabel „geen goed idee”, omdat daarmee de risico’s en aansprakelijkheid „eenzijdig bij de verkoper” worden gelegd, aldus Vereniging Eigen Huis. „In het standaard koopcontract staat al een normale risicoverdeling; de verkoper heeft een mededelingsplicht als er waterproblemen bekend zijn en de koper heeft een onderzoekplicht. Dat betekent dat als iemand een woning in een risicogebied wil kopen, dat van de koper verwacht mag worden dat die zich informeert over de daar voorkomende en bekende risico’s.”

In het advies staan 21 voorstellen om de schade door wateroverlast en overstromingen te beperken, van een betere bestuurlijke voorbereiding op een crisis tot het ‘klimaatrobuust’ herstel na schade, en meer samenwerking met buurlanden.

