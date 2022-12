Oekraïne kijkt wantrouwig naar onderonsje van Loekasjenko en Poetin in Minsk

Laat de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko zich door zijn Russische ambtgenoot alsnog verleiden tot actieve deelname aan diens ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne?Maandag bracht Vladimir Poetin, voor het eerst in ruim drie jaar tijd, een bezoek aan Minsk. Dat deed in Kiev de zorgen toenemen over het ontstaan van een mogelijk tweede, noordelijk front deze winter.

Die werd vrees versterkt door een reeks militaire oefeningen, die Wit-Rusland een week geleden plotseling begon en die vlak voor Poetins bezoek werden afgerond. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov deed de speculaties echter af als „volstrekt domme en ongegronde verzinsels.”

Hoewel Poetin de bijeenkomst na afloop „zeer vruchtbaar” noemde, kwam Oekraïne tijdens de persconferentie maandagavond nauwelijks ter sprake. In plaats daarvan vertelden de twee leiders over de verregaande economische, militaire en industriële integratie van beide landen in het kader van het zogenoemde Uniestaat-project. Minsk en Moskou voeren daarover al jaren politieke gesprekken, maar tot nog toe hield Loekasjenko een volledige politieke samensmelting af. Dat neemt niet weg dat hij Poetin al maanden toestaat zijn Russische troepen op Wit-Russisch grondgebied te stationeren „ter verdediging” van de grens.

Lees ook Waarom Loekasjenko zijn leger liever buiten de oorlog in Oekraïne houdt

In Kiev werd het bezoek niettemin met argusogen gevolgd. Volgens de commandant van de Oekraïense strijdkrachten, Sergej Najev, was het enige werkelijke doel van Poetins bezoek om Minsk te bewegen tot deelname aan een „volledige oorlog” tegen Oekraïne. Wit-Rusland neemt weliswaar niet openlijk deel aan de Russische invasie in het buurland, maar steunt Rusland wel met communicatie en logistiek. President Volodymyr Zelensky zei dat Oekraïne is voorbereid op „alle mogelijke scenario's.”

‘Giftige mensen’

Deskundigen, ook in Rusland, blijven echter sceptisch over de mogelijkheid dat het Wit-Russische leger de grens over zal steken, zelfs al dringt Poetin erop aan. Verschillende internationale media wezen erop dat de Wit-Russische militaire manoeuvres van afgelopen week mogelijk een door Moskou opgezette truc zijn om de Oekraïense troepen aan de noordgrens te vast te houden.

Mogelijk gaf dat Loekasjenko ruimte te onderhandelen op andere vlakken, Niet zonder enige trots verklaarde hij voor de komende drie jaar een voordelige gasprijs te hebben onderhandeld. Eerder had hij geklaagd dat Rusland zijn verplichtingen op energiegebied, zoals vastgelegd in het Uniestaat-project, niet zou zijn nagekomen.

Details van de gasdeal werden niet uit de doeken gedaan, maar Poetin noemde de vastgelegde prijzen een „serieuze maatregel” ter ondersteuning van de door westerse sancties verzwakte Wit-Russische economie.

Sneren naar het Westen waren er volop. „Weet u, wij tweeën zijn co-agressors, de meest schadelijke, giftige mensen op deze planeet. We hebben maar één geschil – wie is de grootste [agressor]? Vladimir Vladimirovitsj zegt dat ik dat ben, en ik denk dat hij dat is. Nu hebben we besloten dat we het allebei zijn”, sneerde Loekasjenko op de persconferentie.

Volgens hem moet het Westen „zijn verstand gebruiken” en met Rusland gaan praten over veiligheidsgaranties. Poetin op zijn beurt verklaarde dat Rusland geen belang heeft bij het „absorberen van Wit-Rusland”, omdat dat „simpelweg ongepast” zou zijn.

Ondanks de zorgen bleef het in Europa grotendeels stil. Volgens de uit Wit-Rusland gevluchte politiek analist Artjom Schraibman zou de EU Loekasjenko proberen te paaien door Wit-Rusland niet op te nemen in het nieuwe sanctiepakket, zoals het in juni nog wel deed. Dat schreef hij in een opiniestuk op de Oekraïense nieuwssite Zerkalo. Zowel Brussel als Kiev zouden vrezen Loekasjenko daarmee verder in Poetins armen te duwen. „Loekasjenko kan de regionale instabiliteit vergroten door zijn soldaten naar het front te sturen of door Russische troepen doorgang te geven naar noord-Oekraïne”, aldus Schraibman.

Twee weken geleden besloot Loekasjenko juist op eigen beweging om Oekraïens graan zonder voorwaarden door te laten naar Baltische havens. Eerder had hij nog de voorwaarde gesteld dat het ook Wit-Russisch kalium, een belangrijk exportproduct dat onder zware sancties staat, naar Europa zou mogen verschepen. Daar ging Kiev echter niet mee akkoord.