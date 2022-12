Nieuwe woorden onthullen poëtische inborst van Nederlander

Een woordenboekfirma die het publiek uitdaagt het woord van het jaar te kiezen, hoeft niet veel bij te leren als het om marketing gaat. Het bedrijf is even uitgekookt als een sportschoenenproducent die het publiek vraagt welke sport de populairste is. Vanzelfsprekend voetbal, want dat spelletje beheerst het nieuws, ook al blijken Nederlanders telkens weer te struikelen over strafschoppen of misschien juist daardoor.

Als het gaat over woorden, is er niet een zo direct aanwijsbare kandidaat, maar ook de groslijsten die Van Dale aan Nederland en Vlaanderen voorlegt, zijn een spiegel van de actualiteit. Zie bijvoorbeeld de woorden energietoerisme en bofbelasting. Allebei termen die samenhangen met de Russische inval in Oekraïne en de daardoor ontstane crisis op de olie- en gasmarkt. Ook het woord spijtgezin, voor een aanvankelijk enthousiaste Nederlandse familie, die de Oekraïnese logés nu probeert het huis uit te kijken, laat zien hoe nieuwe woorden de thermometer zijn van het dagelijkse bestaan.

Maar wat nog veel meer opvalt aan het lijstje van tien woorden dat Van Dale de Nederlandse goegemeente voorlegt, is dat er maar een paar direct aan het Engels ontleende neologismen op staan: emojibaby en needlespiking. En dat voor een taal die volgens pessimisten zo door het Engels bedreigd wordt dat we voor onze toekomst moeten vrezen. Het aardige is overigens dat emojibaby weliswaar uit het Engels komt, maar dat de betekenis ‘een foto van een baby met een om privacyredenen door een emoji afgeplakt hoofd’ in Angelsaksische kringen niet voorkomt. Het verschijnsel dat met boektokken wordt aangeduid – een filmpje maken over een boek – vindt weliswaar ook zijn oorsprong buiten Nederland, namelijk in TikTok-land, maar het woord zelf is volstrekt vernederlandst. Je kunt zelfs ‘geboektokt’ hebben.

Boektokken

Misschien is het ook geen toeval dat vrijwel de hele lijst uit samenstellingen bestaat; twee woorden die eenvoudigweg aan elkaar geplakt zijn: klimaatklever (geen bumperklever, maar een activist die zich vastplakt), stopbonus (voor bijvoorbeeld boeren die zich riant laten uitkopen) en prijzenpijn (die we dagelijks in de supermarkt voelen). Sommige van deze samenstellingen kunnen vervolgens voor een nieuwe afleiding gebruikt worden, zoals bij de ‘zeven vinkjes’ van Joris Luyendijk die met een nieuwe uitgang tot zevenvinker omgebouwd kan worden, maar ook in dit geval lijkt de basis een samenstelling. Blijkbaar is het samenstellingsprocédé zo populair in het Nederlands dat aan andere mogelijkheden om nieuwe woorden te vormen nauwelijks wordt gedacht.

Maar volstrekt onverwacht is dat de Nederlandse nieuwvormer klankgevoelig blijkt: prijzenpijn met twee ij’s en twee p’s, dus zowel assonantie als alliteratie om een literair jargon te gebruiken. Of klimaatklever, waarbij beide woorddelen met dezelfde kl-combinatie beginnen, een vorm van stafrijm waar Drs. P jaloers op geweest zou zijn. Of bofbelasting, iets minder virtuoos maar toch met tweemaal een begin-b. De twee v’s in zevenvinker zijn in dit verband niet veel meer dan een extraatje. Deze voorbeelden bewijzen dat de sprekers van het Nederlands, hoezeer ze door hun buren ook als doorsnee, grijs of zelfs dor beschouwd worden, in hun diepste wezen poëtisch zijn.