‘Nanny’: een behekst Afrikaans kindermeisje in hypocriet Manhattan

In Nanny kookt debuterend regisseur Nikyatu Jusu uit verrassende ingrediënten een vreemd, maar smakelijk gerecht. Haar film is een studie in emigratie en ontworteling, een satire op witte progressieve hypocrisie, een warmbloedige romance en een proeve van Afrikaanse folkhorror ineen. Qua toon en stemming wat ongelijkmatig, zit filmdebuut Nanny zo vol lef en originaliteit dat het terecht in de prijzen viel op het afgelopen Sundance Festival.

Dat Jusu, afkomstig uit Sierra Leone, op een interessante manier genres mixt, bewees ze al in korte film Suicide in Daylight, waar de bloeddorst van vampier Valentina – dankzij haar zwarte huid heeft ze weinig last van de zon – op gespannen voet staat met haar moederschap.

In Nanny kruipt de horror loom het leven van Aisha binnen, een immigrant uit Sierra Leone. Ze verdient haar geld als kinderoppas in Manhattan en wil haar zoontje laten overkomen. Haar werkgevers zijn fotograaf Adam, onverschillig tenzij er seksueel iets te halen valt, en Amy, een manager vol praatjes over zusterschap en solidariteit, maar in de praktijk egocentrisch en neerbuigend. Zo vergeet ze telkens Aisha te betalen, zodat ze erom moet smeken.

Aisha krijgt een warme band met dochtertje Rose, die ze stiekem extra te eten geeft; Amy zet haar op een hongerdieet vanwege imaginaire allergieën. We worden deelgenoot van Aisha’s sociale leven en haar tedere affaire met portier Malik, wiens oma Kathleen een heks zou zijn. Zij signaleert Aisha’s spirituele nood, want er broeit iets sinisters. Omineuze muziek zwelt aan als Aisha badend van het zweet ontwaakt uit nachtmerries met watergeest Mami Wata. Als die visioenen de realiteit binensijpelen wordt het zorgelijk. Is Aisha behekst of psychotisch? Zijn het voorgevoelens of waarschuwingen? Is Rose in gevaar?

Aisha, met kalme intensiteit vertolkt door Anne Diop, is heldin, slachtoffer en mogelijk psychotisch: ze desintegreert en emancipeert tegelijk. Nanny verknoopt romantiek met satire en horror, maar de finale is iets te bedacht om helemaal te overtuigen. Maar Jusu is een filmmaker met een eigen, veelbelovende stem.

Horror Nanny Regie: Nikyatu Jusu. Met: Anna Diop, Michelle Monaghan, Morgan Spector, Sinqua Walls. Lengte: 99 min. Te zien op Prime Video ●●●●●

