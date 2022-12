Kunsthandelaar Giuliano Ruffini uitgeleverd aan Frankrijk

De kunsthandelaar Giuliano Ruffini, het vermoedelijke brein achter een groot vervalsingsschandaal van oude meesters, is door Italië uitgeleverd aan Frankrijk. Dat heeft The Art Newspaper dinsdag gemeld.

De Amerikaanse kunstkrant sprak een bron dicht bij het onderzoek in Noord-Italië. Die meldde dat de 77-jarige Fransman, zoon van Italiaanse immigranten, vrijdagochtend op de luchthaven Milaan-Malpensa is overgedragen aan de Franse autoriteiten. Ruffini zit nu in hechtenis in Parijs en wordt voorgeleid aan rechter Aude Burési, die al zeven jaar onderzoek doet naar het vervalsingsschandaal.

Oude meesters

Ruffini meldde zich op 18 november bij de carabinieri in de stad Castelnovo Monti. Dat deed hij na berichten dat de politie al enige tijd naar hem op zoek was. Hij verkocht het afgelopen decennium schilderijen toegeschreven aan oude meesters als Brueghel, Van Dyck, Lucas Cranach de Oude, Gentileschi en Coorte. Die verkocht hij voor miljoenenbedragen aan verzamelaars, handelaren en via veilinghuizen. Geavanceerd materiaalonderzoek wees uit dat het ging om moderne vervalsingen; de schilderijen bleken twintigste-eeuwse grondstoffen te bevatten. Volgens Ruffini zijn de schilderijen niet vervalst en hebben experts, curatoren en handelaren ze aan oude meesters toegeschreven.

Ook tegen een vriend van Ruffini, de schilder Lino Frongia was een Europees arrestatiebevel. Hij zou de maker van de vervalsingen zijn. Wegens gebrek aan bewijs wees een rechtbank in Bologna het arrestatiebevel af.