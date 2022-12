‘Klimaatklever’ is woord van het jaar 2022

‘Klimaatklever’ is dinsdag door woordenboekuitgever Van Dale uitgeroepen tot woord van het jaar 2022. Met ruim een kwart van de 15.000 stemmen staat het woord in zowel Vlaanderen als Nederland op de eerste plek. Een klimaatklever is een „activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek”.

De afgelopen maanden plakten meerdere klimaatactivisten zich vast aan onder meer beroemde kunstwerken in Europese steden. Hiermee hoopten zij aandacht te krijgen voor het klimaat. In oktober lijmden activisten zich vast aan Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag. Een van hen kreeg twee maanden celstraf opgelegd, waarvan één voorwaardelijk.

Sinds 2007 houdt Van Dale de verkiezingen. In Nederland eindigden ‘zevenvinker’ en ‘energietoerisme’ respectievelijk op de tweede en derde positie. In de top tien stonden verder woorden als ‘spijtgezin’, ‘bofbelasting’ en ‘needlespiking’. In België kreeg ‘concentratiecrisis’, wat een afname of gebrek aan concentratie door andere mensen of technologische producten betekent, de tweede plek. In 2021 en 2020 domineerden woorden gerelateerd aan de coronacrisis de ranglijsten. Vorig jaar won ‘prikspijt’ het woord van het jaar en in 2020 was dat ‘anderhalvemetersamenleving’.

