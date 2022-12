De familie van Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, heeft nog een stukje grond in bezit van een plantage in Suriname. Vierkinderen, zo heet de plantage – eerst met suikerriet, later hout. Op Vierkinderen werd een van Don Ceders voorouders samen met zo’n tweehonderd anderen vernederd en uitgebuit. In 1880, 17 jaar na de afschaffing van de slavernij, namen zij met z’n allen de plantage over – voor 4.000 gulden. Op een andere plantage in hetzelfde district werd in 1853 Don Ceders betovergrootmoeder Carolina geboren. Zij werd op haar tiende vrijgekocht.

In zijn werkkamer in Den Haag zegt Don Ceder (33) dat hij niet weet uit welk land in Afrika de voorouders van zijn vader kwamen, maar hij denkt: Ghana. De stamboom van zijn familie in Suriname begint met ‘Johannes Quassie van Engel’, overleden in 1851. „Kwasi is een Ghanese naam. In Ghana had Nederland fort Elmina waar mensen als slaven werden ingeladen, ook voor Suriname.”

Zijn moeder is Ghanees, zij kwam in de jaren tachtig uit Ghana naar Nederland en werkte als schoonmaakster. „Tot haar knieën het bijna begaven.” Zijn vader kwam ook in de jaren tachtig. „Hij deed van alles, maar was vooral een man van de straat.” Ze woonden in de Amsterdamse Bijlmer. Don Ceder zegt dat hij opgroeide „tussen verslaafden, prostituées, dealers, criminelen”. Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij vijf was.

In de formatie van Rutte IV, vorig jaar, zei CU-leider Gert-Jan Segers tegen de anderen aan tafel dat zijn partij excuses wilde van de regering voor het slavernijverleden. Hij zei ook dat hij het er lang over had gehad met Don Ceder.

Als kind wist Don Ceder al dat de mensen om hem heen op excuses hoopten. En dat het bij Keti Koti, het feest op 1 juli voor de bevrijding van de slavernij, elke keer weer hard aankwam: de berouwvolle woorden van politici leken die dag vooral bedoeld om het woord ‘excuus’ te vermijden. „Er was stilte en stilstand. Ontkenning.”

Don Ceder, sociaal advocaat voordat hij Kamerlid werd, zegt dat hij de mensen van nu geen „directe slachtoffers” zal noemen van de slavernij en het kolonialisme. Maar dat dat verleden „doorwerkt”. In november schreef hij op LinkedIn dat je het terugziet in het onderwijs, de omgang tussen landen, in de sociaal-economische positie van groepen „die in zekere zin langs etnische lijnen loopt”. Ik dacht: hij bedoelt vast ook de Tweede Kamer. Van de 150 Kamerleden is een klein groepje zwart, van de schoonmakers misschien wel meer dan de helft. Don Ceder zegt dat hij daar zelf niet aan dacht. „Maar als ik bij de schoonmakers in de gang sta, of bij de mensen in de keuken, voelt dat vertrouwd. Ik ben er thuis.”

Heel soms, zegt hij, bedenkt hij waar hij vandaan komt, en hoe „bijzonder” het is dat hij nu Kamerlid is. „Don, denk ik dan, het had ook anders kunnen lopen.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.