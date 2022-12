In een ziekenhuis kan je niet eerst filmen en dan pas toestemming vragen

Al weken belooft BNNVARA ons een nieuwe ziekenhuisserie. Geen fictie, nee, een serie over een echt ziekenhuis met echte dokters, echte verpleegkundigen en echte patiënten. Het was even wachten tot al het voetbal voorbij was, maar maandag was dan het eerste deel van OLVG – Ziekenhuis met een hart. De overige drie delen worden deze week uitgezonden.

Scenario, regie en interviews waren in handen van Coen Verbraak, en zoals we gewend zijn van zijn interviewseries Kijken in de ziel (van advocaten, voetbaltrainers, topondernemers) richt hij zich op de beroepsgroep. In dit geval moet je het beroep ruim nemen, namelijk: iedereen die in een ziekenhuis werkt. Alle soorten zorgers. Schoonmaker en cardiochirurg, internist en intensivist, verloskundige en avondverpleegkundige. Twee jaar lang heeft hij gefilmd in het ziekenhuis, en waarschijnlijk was het pure mazzel dat hij daarmee al was begonnen voor corona uitbrak, waardoor er ook tijdens de coronacrisis nog kon worden gefilmd. Het gekke is, die beelden van dokters met mondmaskers en hun beschermpakken doen nu al gedateerd aan. Toch goed om nog eens terug te zien wat een toestand het nog maar zo kort geleden was. Met vijf doden in één dienst, lege operatiekamers, afgebelde patiënten en afgebeulde zorgers.

In het OLVG worden een half miljoen patiënten per jaar behandeld, het ziekenhuis heeft een van de grootste eerstehulpposten van Nederland en op de kraamafdeling worden jaarlijks vijfduizend baby’s geboren. Het is het „Ajax” onder de ziekenhuizen. Maar niks grote en efficiënte zorgfabriek, haast Verbraak zich te zeggen. Het is bovenal een stadsziekenhuis, „het kloppend hart in een kleurrijke stad”, „een zoemende bijenkorf van zorg”, een „dorp in de stad” vol „reuring en diversiteit”. Nou, laat maar eens zien dan.

We zien een vrouw een kind baren. Op de eerste hulp komt een jongetje dat zijn voet tussen de spaken kreeg. In aflevering twee zien we een Covid-patiënt die op haar telefoon de begrafenis volgt van haar vader, overleden door Covid. We hollen mee met de hoofdverpleegkundige om een opstootje te sussen tussen de dochter van een patiënt en een andere verpleegkundige. De camera filmt de reuring van een discrete afstand. Het blijft lastig, filmen in een ziekenhuis. De dokters hebben een beroepsgeheim, de patiënt privacy. Eerst filmen en daarna toestemming vragen, is al eens misgegaan. Eyeworks hing in 2012 35 camera’s op bij de eerste hulp van het VU Medisch Centrum. Wist de directie wel, maar de patiënten niet, althans, niet allemaal. Dat mocht dus niet. Na één aflevering is 24 uur tussen leven en dood van televisie gehaald.

Londens stadsziekenhuis

Het grote voorbeeld was vast 24 uur in de E.R., een Britse serie die op doordeweekse dagen te zien is bij RTL5. Onbegrijpelijk hoe ze het voor elkaar krijgen, maar in St. George’s Hospital in Londen, wordt gedurende 28 dagen 24 uur gefilmd op de eerste hulp. Je volgt patiënten vanaf de binnenkomst per ambulance. Je komt te weten wie het zijn, je leert hun familieleden kennen die zich om het bed verzamelen, je kent de artsen die proberen de patiënt te stabiliseren en te diagnosticeren en, niet onbelangrijk, je hoort hoe het met ze afloopt.

Het Londense stadsziekenhuis hangt van onder tot boven vol camera’s, OLVG – Ziekenhuis met een hart moet het doen met twee cameramensen (Thomas Kist en Lisa Blom) en één geluidsman (Gilles Kuiper). Dan wordt showing lastig, en telling belangrijker. Dat is opgelost met een-op-eengesprekjes tussen Verbraak en de zorgenden, waarin hij hen vraagt wie ze zijn en wat ze zoal meemaken. We horen dat een bevalling voelt als „een bowlingbal uit je neusgat persen” en leren waarom sommige mensen geen pijnstilling willen in de laatste levensfase. Kijk, dan heb je m’n aandacht wel.