In ‘De Tatta’s’ is de witte Nederlander nu eens de ‘vis uit het water’

‘Tatta’ is de straattaalnaam voor witte Nederlanders, aardappeleters zeg maar, afgeleid van het Surinaamse woord voor aardappel ‘ptatta’. De nieuwe multiculturele filmkomedie De Tatta’s gaat dan ook vooral over autochtone Nederlanders die hun weg moeten vinden in de multiculturele buurt ‘Hollandwijk’.

Dat is een nieuwe ontwikkeling binnen de ‘Nederlandse multiculturele film’, met komedies tot populaire misdaadseries als Mocro Maffia. Tot nu toe richtten zulke films, zoals Marokkaanse bruiloft (2022), zich vooral op Nederlanders met een migratieachtergrond die hun weg zoeken in de samenleving.

„Kijk je Mocro Maffia? Ja? Zo gaat het bij ons hier niet hoor”, zegt de Marokkaans-Nederlandse Appie met een geruststellende glimlach tegen Daan. Dat is een autochtone Nederlandse jongen die net in ‘Hollandwijk’ is komen wonen. Hij is als een kat in een vreemd pakhuis in die diverse buurt. Appie neemt zijn witte leeftijdgenoot onder zijn hoede, en noemt hem een ‘tatta in opleiding’.

Het is een goede grap, de opmerking van Appie over de Mocro Maffia, om niet te zeggen een sleutelscène in De Tatta’s. Ook al omdat de 18-jarige Marokkaans-Nederlandse acteur Marouane Meftah, die Appie speelt, zelf een belangrijke rol in de serie Mocro Maffia vervult. Hij speelt daarin met verve de jonge Zakaria, straatnaam Komtgoed, die steeds verder in de misdaad verstrikt raakt. Een witte Nederlander heet in die miniserie geen ‘tatta’ maar ‘kankerkaas’. Er is vorig jaar zelfs een spin-off miniserie ‘Komtgoed’ aan hem gewijd (op streamingdienst Videoland te zien).

Groeiend zelfvertrouwen

Er doen meer Mocro Maffia-acteurs mee in De Tatta’s; de Nederlandse filmindustrie is zichtbaar diverser geworden sinds de eerste golf aan multiculturele films. Het begon in 2004 met een reeks feelgoodfilms die, voor het eerst, jonge Nederlandse acteurs met een migratieachtergond in de hoofdrol hadden. Zoals Mimoun Oaïssa, ster in de geestige Marokkanenkomedie Shouf Shouf Habibi (Kijk, kijk, liefje), die hij zelf initieerde.

Het multiculti-genre emancipeerde in 2011 toen de roadmovie Rabat een Gouden Kalf won, Nederlands belangrijkste filmprijs, over jonge Nederlanders met Noord-Afrikaanse achtergrond die in een oude taxi naar Marokko reizen – op weg naar hun volwassenheid.

Daarna verdween ook de angst om multiculturele misdaaddrama’s te maken; die werden niet langer gezien als stigmatiserend – als in: ‘alle Marokkanen zijn misdadigers’. Vandaar dat Rabat-hoofdrolspeler Nasrdin Dchar nu wel in Mocro Maffia meedoet; hij zei daarover in NRC: „Ik wil best een boef spelen, maar dan wel een boef met een verhaal.”

Die emancipatie toont het groeiend zelfvertrouwen van Nederlandse filmmakers met uiteenlopende culturele achtergronden. Dat loopt in de pas met diverser wordend Nederland. Ondanks aanhoudende anti-migranten- en anti-islamgeluiden van rechtse politici, staat zo’n tweederde (71 procent) van de Nederlanders zonder migratieachtergrond – ‘tatta’s’ dus – ‘overwegend positief’ tegenover de multiculturele samenleving, aldus een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (‘Gevestigd maar niet thuis’, SCP-onderzoek van oktober 2022). En 90 procent van alle Nederlanders met migratieachtergrond – samen een kwart van de bevolking – vindt de diverse samenleving „een goede zaak”. Al mogen de ‘tatta’s’ zich nog wel wat inclusiever opstellen, aldus die groep.

Vrolijke blik

Die positieve visie op Nederland als multiculturele samenleving sluit aan bij de opvattingen van de regisseur van De Tatta’s, de Algerijns-Nederlandse Jamel Aattache (1974). „Ik ben opgegroeid in Delfshaven”, vertelt hij, „en had vrienden met Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond – zoals Appie in De Tatta’s. We gingen goed met elkaar om, en dat bijvoorbeeld een Turkse vriend met zijn broer Turks sprak, was geen probleem. Voor mij was de multiculturele samenleving een positieve ervaring.”

Hij merkte wel dat bijvoorbeeld zijn „tatta” schoonzus toen ze voor het eerst in hun multiculti-wijk kwam, daar wat angstig over was: het was onbekend. „Maar al snel begreep ze dat het een wijk is waarin elkaar helpen en familie bijstaan belangrijk zijn. Ik herkende me ook erg in films waarin de multiculturele samenleving in Nederland in een vrolijke, positieve context bekeken wordt, zoals Shouf Shouf Habibi en Het schnitzelparadijs. Toen ik als autodidact films wilde gaan maken, heb ik altijd ook zulke films willen maken.”

Toen hij het script kreeg voor De Tatta’s van (ook autodidact) scenarist Donny Singh, die met een Indiase achtergrond in een soortgelijke wijk in Den Haag opgroeide, was hij verkocht. „Het idee voor het script is gebaseerd op de omkering van het gebruikelijke drama in multiculturele komedies: wat als nu de autochtone Nederlanders als ‘vis uit het water’ gehaald worden, en in een andere cultuur, een diverse wijk terechtkomen?”

Vooroordelen

Na Aattaches succes met romkoms als Zwaar Verliefd en Casanova’s (met Tygo Gernandt als datinggoeroe) kon De Tatta’s gemaakt worden. We volgen een rijk, wit gezin, vader, moeder, dochter en zoon, dat hun dure villa moet verlaten als vader (Leo Alkemade – die in Shouf Shouf Habibi als filmacteur debuteerde) door een slechte investering al zijn geld kwijt is.

Ze kunnen terecht in een flat in de multiculti-buurt Hollandwijk (er werd gekozen voor een fictieve wijk toen bewoners van de Bijlmer, waar de film oorspronkelijk zou spelen, vreesden voor negatieve beeldvorming). Ze vinden het aanvankelijk vreselijk en beangstigend. Er zijn vooroordelen over en weer van tatta’s en andere buurtbewoners, maar na misverstanden en komische verwikkelingen raken ze ingeburgerd met hulp van de wijkbewoners.

Zo krijgt vader, zonder werk, een baantje in garage Ali Baba van een vriendelijke Turks-Nederlandse ondernemer die hij in een Turks koffiehuis ontmoet. Zijn dochter (Sterre Koning) vindt de liefde (Oussama Ahammoud – hij speelt ook in Mocro Maffia). Als vader in de garage zegt dat hij zich een vreemde voelt in de wijk, zeggen al zijn collega’s met migratieachtergrond: „Maar wij zijn ook Nederlanders. We zijn hier geboren.”

In het komische slotakkoord brengt vader ‘tatta’ een serenade bij zijn flat om het bij te leggen met zijn vrouw (Leonie ter Braak), die door alle toestanden het huwelijk zat is. Hij zingt een ontroerend, sentimenteel Turks lied dat hij van zijn collega’s geleerd heeft: ‘Sensiz olmaz’, oftewel ‘Ik kan niet leven zonder jou’, van de Turkse zanger Hüseyin Yalin (de oorspronkelijke videoclip voor dat Hazes-achtige nummer werd in 2018 in Amsterdam opgenomen).

Al is het filmverhaal soms wat schematisch, en zou je wel wat meer uitgediepte personages willen zien, maakt het prikkelende idee om ‘tatta’s’ wat meer in divers Nederland te laten integreren De Tatta’s tot een geslaagde komedie.

Komedie De Tatta’s Regie: Jamel Aattache. Met: Leo Alkemade, Leonie ter Braak, Sinan Eroglu, Sterre Koning, Oussama Ahammoud, Vonneke Bonneke. Lengte: 87 min. ●●●●●

