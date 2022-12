Hoogbejaarde ‘nazi-secretaresse’ krijgt twee jaar voorwaardelijke celstraf

De 97-jarige Irmgard Furchner heeft twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor haar werk als secretaresse van de SS-commandant van het concentratiekamp Stutthof tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Ze is veroordeeld in Duitsland vanwege medeplichtigheid aan moord van ruim tienduizend kampgevangenen.

Dat Furchner, die destijds 18 en 19 jaar oud was, geen hoge rang bekleedde in het kamp nabij Gdansk, maakte geen verschil. Volgens de aanklager was ze „van essentieel belang in het kampsysteem”. Het kamp kon dankzij Furchner „blijven functioneren”, zo beargumenteerde hij.

Furchner haalde vorig jaar het nieuws omdat ze vlak voor de aanvang van het proces een vluchtpoging deed. Ze bestelde een taxi en ging naar een metrostation. Later die dag werd de hoogbejaarde vrouw toch opgepakt.

Nieuwe impuls

Het afgelopen decennium is een reeks strafzaken tegen voormalige Duitse nationaalsocialisten op gang gekomen, ondanks de hoge leeftijden van de verdachten. Die nieuwe impuls bij het vervolgen van oorlogsmisdadigers begon in 2011 met het proces tegen Sobibor-kampbewaker John Demjanjuk, destijds 91 jaar oud. Sinds 1979 verjaart moord niet meer in Duitsland, waardoor processen zoals deze mogelijk zijn.

Demjanjuk werd veroordeeld voor de medeplichtigheid aan moord op 28.000 gevangenen, hoewel de aanklager geen hard bewijs kon produceren van zijn directe betrokkenheid. Demjanjuk hielp toen, net als Furchner nu, volgens de rechter bij het in stand houden van het moordapparaat in nazi-Duitsland, en droeg dus verantwoordelijkheid voor de doden in Sobibor.

