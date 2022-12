Hof: staat kan onmogelijk sneller opvangplekken voor asielzoekers creëren

De Nederlandse staat heeft de problemen in de asielopvang aan zichzelf te wijten, maar kan deze onmogelijk op korte termijn oplossen. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag dinsdagochtend in hoger beroep in een zaak tegen de staat en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) die was aangespannen door stichting Vluchtelingenwerk.

In oktober oordeelde de Haagse rechter nog dat de asielopvang ondermaats was en de staat en het COA zo snel mogelijk aan de Europese opvangrichtlijnen moesten voldoen.

Staatssecretaris

Tot verbazing van Vluchtelingenwerk kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en migratie, VVD) een dag later aan dat hij in hoger beroep zou gaan. „Met onmiddellijke ingang bepaalde zaken regelen lukt gewoon niet”, zei Van der Burg. „Zelfs als gemeenten zeggen dat ze voor voldoende plekken gaan zorgen, kan dat nog weken of maanden duren.”

Het hof gaat daar nu in mee; volgens het hof heeft de staat voldoende aangetoond inderdaad geen middelen te hebben om de opvang snel te verbeteren. De staat kan volgens het hof niet worden veroordeeld tot iets „waartoe het niet in staat is”. Dat de staat de problemen in de asielopvang zelf heeft veroorzaakt door afgelopen jaren veel asielzoekerscentra te sluiten, doet er volgens het hof niet toe.

Met het kort geding wilde Vluchtenlingenwerk betere opvang voor alle asielzoekers afdwingen. Aanleiding waren asielzoekers die door de capaciteitsproblemen van het COA buiten in Ter Apel moesten slapen en de tienduizenden asielzoekers voor wie geen plek meer was in reguliere asielzoekerscentra.

Zij slapen nu op noodopvanglocaties die haastig zijn ingericht, vaak in sporthallen en conferentiezalen. Asielzoekers hebben daar nauwelijks privacy en moeten noodsanitair delen, soms maanden achter elkaar.

Ook is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers overvol. In Ter Apel is volgens Vluchtenlingenwerk plek voor 55, terwijl er 280 jongeren worden opgevangen.

Volgens Vluchtelingenwerk heeft de staat er nog niet alles aan gedaan opvang voor alle asielzoekers te verbeteren. Maar het hof stelt dat bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen en vakantieparken, zoals Vluchtelingenwerk heeft aanbevolen, niet zomaar snel kunnen worden omgebouwd en ingezet als opvanglocatie. „Voor dergelijke locaties is ook personeel nodig.”

