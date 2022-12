‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’: wie een glazen ui wil pellen eindigt met scherven

Netflix’ kerstcadeau aan zijn abonnees biedt wat je hoopt: een sprankelend, labyrintisch en licht onzinnig moordmysterie in de geest van Agatha Christie. Regisseur Rian Johnson maakte er geen geheim van dat hij de meest gedrukte schrijver aller tijden eert, moderniseert en plundert. Freelance speurneus Benoit Blanc (Daniel Craig met mal zuidelijk accent) is de Amerikaanse versie van Christies excentrieke Belgische speurneus Hercule Poirot: een beetje potsierlijk, zodat de schurken hem onderschatten. Met dat oogmerk draagt Craig in dit deel een gestreept blauw-wit hansopje als zomertenue.

Surprisehit Knives Out uit 2019 was Agatha Christie zonder Britten; een whodunit waarin Craig als Benoit Blanc de dood van de steenrijke misdaadschrijver Harlan ontrafelde. Iedereen in diens parasitaire entourage kon de dader zijn, uiteraard verzamelde Blanc ze allemaal in de voorkamer om na veel flashbacks de moordenaar aan te wijzen.

Het onverwachts grote succes van Knives Out én van Kenneth Branaghs wervelende versie van Agatha Christies Murder on the Orient Express overtuigde de filmindustrie ervan dat de whodunit – decennia verbannen naar tv-series – terug is. Netflix telde vorig jaar liefst 468 miljoen dollar neer voor de rechten op meer Knives Out-films; Rian Johnson regisseert er minstens twee. Die deal leverde hem, acteur Daniel Craig en producer Ram Bergman vele tientallen miljoenen dollars op.

Bij Agatha Christie-plots draait het in de regel om een moord binnen een elitaire familie of entourage die op een weelderige, gesloten locatie is neergestreken: landhuis, trein, cruiseboot. In dit geval is dat het Griekse eiland waar techmiljardair en slijmbal Miles Bron (Edward Norton) als een James Bond-schurk een modernistisch gedrocht van beton en glas heeft gebouwd, de Glazen Ui. De Mona Lisa die daar op huurbasis hangt, completeert het megalomane plaatje. Elk jaar nodigt hij zijn oude vriendengroep van ‘beautiful disruptors’ daar uit, ditmaal voor een moordmysterie waarin hijzelf het lijk zal zijn. Zoiets is natuurlijk de goden verzoeken.

De vrienden van Bron blijken louche of verwende griezels: een wetenschapper, socialite, macho influencer en Andi Brand (Janelle Monáe), de partner die Bron uit zijn bedrijf Alpha zwendelde. Iedereen heeft Bron nodig en koestert wrok. Ook Benoit Blanc is uitgenodigd: wij ontmoeten hem als hij tijdens een lockdown ongedurig in zijn badkuip zit te wachten op actie. Maar zijn invitatie komt niet van Bron, zo blijkt. Van wie dan wel?

Glass Onion schudt zijn kaarten in de geest van de beruchte valsspeler Agatha Christie: bij haar kon de verteller de moordenaar zijn. De plot kronkelt onvoorspelbaar, de sterrencast schmiert er opgetogen op los terwijl zonder gêne de meest belegen trucs worden uitgerold: dubbelgangers, kogels die op sigarettenkokers afketsen, flashbacks en herhalingen met gevorderd inzicht. Ga maar niet op zoek naar sluw verstopte hints over de ware toedracht; de pret schuilt eerder in onverwachte – en niet altijd logische – wendingen in deze verfrissend relaxte film die zichzelf totaal niet serieus neemt. Of de intrige waterdicht is betwijfel ik, maar Glass Onion is zo’n plezante rit dat ik dat straks graag nog eens napluis.

Eén ding weet je wel direct zeker: de protserige glazen sculpturen op sokkels van de techmiljardair moeten eraan geloven. Wie een glazen ui laagje voor laagje pelt – Blancs ambitie – eindigt tussen scherven. De finale van Glass Onion is veel baldadiger dan je van een whodunit verwacht.

Moordmysterie Glass Onion: A Knives Out Mystery Regie: Rian Johnson. Met: Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, David Bautista, Janelle Monáe. Lengte: 139 minuten. Te zien op Netflix ●●●●●

Bekijk een overzicht van onze recensies over film

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven