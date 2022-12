Gaande ben je, en dan zijn de dingen die je doet dat automatisch

Wij van de Smibanese University verwikkelen ons enkel in dingen die we als gaande beschouwen. We doen dit omdat wij ons op geen enkele wijze linken aan stiffe dingen. In een van onze eerste lessen vertelden we jullie al eens wat stiff betekent, en dat je daar niet mee geassocieerd wilt worden. Ditmaal gaan we ’t hebben over de andere kant van de munt, dingen die volgens de Smibologische wetenschap als gaande worden geacht.

Gaande [bijw.] gaan’de 1. Als iets of iemand goed is, oftewel een positieve indruk achterlaat 2. Gewoon ham gaan, nek je die? Bijv: ey ik was allang gaande hoor, ver voordat ik od had / die fissa gisteren was wel gaande hoor! Ik heb genoten / zeg die man hij moet niet veel praten want hij is niet eens gaande

In ’t Smibanese zeggen we ‘watsgaande’ op het moment dat iets gaande is of gaande moet zijn. Zie het als een vervanging voor ‘hoe gaat het’ of ‘wat ben je van plan’, twee dingen die ook weer in vraagstelling van elkaar verschillen. Maar hiernaast heeft gaande nog een betekenis, en wij hebben het in dezen vooral over die achterliggende wetenschap.

Wanneer je goed kan koken is het gaande dat je die vaardigheid onder de knie hebt. Als je altijd respect opbrengt voor je medemens, ongeacht of je het terugkrijgt, is het gaande dat je dat level van innerlijke beheersing hebt. Maar gaande kan ook het materiële betreffen, bijvoorbeeld wanneer je een toffe schoen aanhebt, of je outfit in z’n geheel tof is. Op zo’n moment is je outfit gaande, snap je?

Je kunt ook dingen doen die niet gaande zijn. Nammen die op straat fluiten naar meids die voorbijlopen zijn niet gaande. Of wanneer je loopt te liegen om situaties naar je hand te zetten, dat is niet gaande. Iemand die zich anders voordoet dan hij of zij in werkelijkheid is, ook dat is niet gaande.

Waar gaande in het Nederlands veelal te maken heeft met iets wat in beweging is, behelst gaande in het Smibanese alles wat een positieve indruk achterlaat, in de meeste gevallen in actieve zin. Want wanneer je praat over iets wat gaande is in de verleden tijd, dan wás het gaande, maar dat betekent niet direct dat het nog steeds gaande is. Iemand kon vroeger gaande zijn, maar nu is diegene op niks, dus is diegene niet meer gaande, nek je die? Van die mensen die gingen pieken in hun schooltijd maar eindstand op niks zijn. Iets wat gaande is, is gaande in het nu, is op dit moment iets wat een positieve indruk achterlaat. Het gaat om nu, neef. Het gaat niet om toen, of later, of daarstraks.

Daarom zeg ik: wij van de Smibanese University associëren ons alleen met gaande dingen. Eindstand moet je gewoon gaande zijn, begrijp je? Positieve indrukken achterlaten bij je medemens, op welke manier dan ook. Het is iets intrinsieks wat zich kan uiten in alle aspecten van die libi. Gaande ben je, en dan zijn de dingen die je doet dat automatisch, tav je? Ik hoop het, want dit is Smibologica van de bovenste plank!

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.