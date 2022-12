Formule 1-coureurs mogen voortaan alleen nog politieke statements maken die FIA heeft goedgekeurd

Formule 1-coureurs mogen per ingang van volgend jaar alleen nog politieke, religieuze en persoonlijke statements maken die autosportbond FIA heeft goedgekeurd. Dat is het gevolg van een maandag gepubliceerde update van de gedragscode waaraan F1-coureurs gebonden zijn. Volgens persbureau Reuters wil de FIA met de aanscherping van de regels, in navolging van de olympische gedachte, „politieke neutraliteit” uitstralen. Wie de regels overtreedt kan worden uitgesloten van races of boetes krijgen.

Politieke statements komen in de Formule 1 — dat in 2021 circa 445 miljoen unieke televisiekijkers trok — geregeld voor, niet zelden door kampioenen als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Voorafgaand aan zijn eerste race na de dood van George Floyd in 2020, droeg Hamilton een shirt van Black Lives Matter en knielde hij. Dertien van de negentien andere coureurs waren solidair met 37-jarige Britse coureur van Mercedes, die zeven wereldkampioenschappen achter zijn naam heeft staan.

Ook de Duitse Vettel (35) is uitgesproken over kwesties met betrekking tot klimaat en sociale rechtvaardigheid. In 2021 droeg hij met nog drie racers tijdens het volkslied voor de Grand Prix in Hongarije een T-shirt met regenboogkleuren en de tekst „Same Love”. De viervoudig wereldkampioen droeg ook in het verleden shirts die opriepen tot onmiddellijke klimaatrechtvaardigheid. Zijn rol als coureur in klimaatverandering was voor hem één van de redenen om afgelopen zomer tot stoppen te besluiten.