‘Excuses goed, maar traject was messy

Jorien Wuite schiet vol als premier Mark Rutte in zijn toespraak de slavernij veroordeelt als een „misdadig systeem” dat „onnoemelijk veel en groot leed” heeft gebracht. Wuite, Tweede Kamerlid met roots op Sint Maarten, heeft maandagmiddag op de fractie met veel collega’s en medewerkers het werk onderbroken om naar de excuses van Rutte te kijken. „Iedereen was diep geraakt”, vertelt ze na afloop. „Rutte heeft alle aspecten uitvoerig en onomwonden benoemd. Ik denk dat veel mensen dit heel indrukwekkend vonden, ook de critici.”

Wuite is geboren in Nederland, maar haar moeder komt van Sint Maarten. Ze is sinds maart vorig jaar woordvoerder Koninkrijksrelaties voor D66 en was eerder jarenlang als politica en ambtenaar op Sint Maarten actief. Ze kent daardoor de gevoeligheden rond het koloniale verleden van beide kanten. Het liefst had ze maandag met haar moeder naar de excuses gekeken. Die woont in Nederland, maar is nu toevallig voor privébezoek naar Sint Maarten. „Samen luisteren had ik mooi gevonden. Als wij samen naar films of series als Twelve years a slave of Roots kijken, worden we erg emotioneel. Dat zegt iets over de doorwerking van de slavernij in het nu.”

Goed dat er excuses zijn gemaakt, vindt Wuite, maar de weg ernaartoe noemt ze „een messy traject”. Het hele weekend lang heeft Wuite contact gehad met mensen op Sint Maarten en alle berichten gevolgd. „Ik had vanochtend pijn in m’n rug omdat het me zo had beziggehouden. Je kunt het nooit voor iedereen goed doen, daar moet je realistisch in zijn. Maar de landen en eilanden hadden beter betrokken kunnen worden.”

Gelijkwaardigheid

Het viel Wuite op dat het slavernijverleden en mogelijke excuses pas in september voor het eerst werden besproken tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg, een halfjaarlijkse vergadering van Tweede en Eerste Kamerleden en parlementariërs van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. „Dat vonden velen ongemakkelijk, merkte ik. Het zou tegenstellingen creëren en mensen uit elkaar drijven. Maar dat ongemak moeten we juist opzoeken als je op basis van gelijkwaardigheid de verhoudingen echt wil verbeteren.”

Gelijkwaardigheid is wat de inwoners van Sint Maarten in de relatie met oud-kolonisator Nederland vaak nog missen, hoort Wuite als ze op het eiland mensen spreekt. Dat Nederland na de verwoestingen door orkaan Irma in 2017 strenge voorwaarden verbond aan het hulpgeld voor de wederopbouw, en dat opnieuw deed bij financiële steun in de coronacrisis, heeft veel Sint Maartenaren volgens Wuite gekwetst. „Het toezicht op de wederopbouw is ervaren als neokoloniaal. Sint Maarten moet steeds maar tekenen bij het kruisje. Op het eiland leeft het gevoel: waarom doen we dit niet samen?”

Eurocentrisch

Vanwege die ongelijkwaardige relatie kan Wuite heel goed begrijpen dat de Sint Maartense premier Silveria Jacobs Ruttes excuses van maandag niet direct heeft geaccepteerd. Jacobs sprak van een „eurocentrische” houding bij het kabinet en vindt dat Sint Maarten en de rest van Caribisch Nederland „een leidende rol” moeten hebben in over welke acties er op de excuses volgen. „In relaties kun je sorry zeggen, maar de ander moet dat ook accepteren”, zegt Wuite. „Dat Sint Maarten zover nog niet is, snap ik best. De snelheid van het proces konden ze daar niet volgen. Ik was ook verbaasd dat het opeens al 19 december moest, terwijl 1 juli op Sint Maarten de jaarlijkse herdenking is van de afschaffing van de slavernij, Emancipation Day.”

In een gesprek voor Ruttes toespraak spreekt Wuite de hoop uit dat de premier eerherstel zal bieden aan Tula, de leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795. Dat doet Rutte inderdaad en hij noemt ook de vrouwelijke verzetsstrijder One-Tété-Lohkay, bij wie als straf voor een poging te ontsnappen van een plantage op Sint Maarten een borst werd afgesneden.

„Dat Rutte haar noemde, voelen veel Sint Maartenaren als erkenning van hun identiteit”, zegt Wuite. „Zij was een voorbeeld van sterk vrouwelijk leiderschap waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen. Op Aruba en Sint Maarten hebben we al vrouwelijke premiers gehad.”

Bij Wuite overheerst maandag na de excuses „trots dat we zover zijn gekomen”, de eerste reacties die ze van familieleden op Sint Maarten krijgt, zijn „hartverwarmend”. Maar de excuses van Rutte zijn pas het begin van een belangrijk herdenkingsjaar en een permanente strijd die nog lang niet gestreden is, zegt Wuite. „Het raciale denken van toen werkt door in het nu, kijk naar de Toeslagenaffaire. Ik vond het mooi dat premier Rutte vorige week zei dat het kabinet niet zal rusten voordat racisme en discriminatie in Nederland zijn uitgebannen. Daar mag het parlement hem aan houden.”

