Eus’ leven wervelt voorbij, in de theaterbewerking van Özcan Akyols roman

‘Theatermaken is geen wijn maken”, stelde Celil Toksöz vorig jaar in een interview met Theaterkrant. De première van Eus was op dat moment al enkele keren uitgesteld door lockdowns en de regisseur vroeg zich hardop af of al dat wachten een betere voorstelling zou opleveren. Bijna twee jaar na de oorspronkelijke premièredatum is de productie nu te zien. Het eindresultaat is gelukkig niet „in het vat verzuurd” – een angst die Toksöz in het interview uitsprak.

Eus is een toneelbewerking van de succesvolle, gelijknamige autobiografische roman (2012) van Özcan Akyol. Het vertelt het verhaal van een Turks-Nederlands jochie, dat opgroeit met een foeterende vader, die veel drinkt en zich zo snel mogelijk arbeidsongeschikt laat verklaren, terwijl moederlief dagelijks op een veel te grote fiets naar haar werk trapt. In navolging van zijn broers gaat Eus op zoek naar manieren om snel geld te verdienen. Hij slaat zich, met vallen en opstaan, door zijn tienerjaren.

De voorstelling begint op het politiebureau. Als chauffeur bij een reeks overvallen is Eus opgepakt. Hij wordt ondervraagd en in een flashback flitst vervolgens zijn leven voorbij. Zo wordt duidelijk, hoe Eus in deze situatie is beland. Hij blijkt een worstelende hoofdpersoon, die van jongs af aan zoekt naar zijn plek in de samenleving, strijdend tegen de verwachtingen van anderen. Zijn vader keert zich nadrukkelijk tegen de Turks-Nederlandse gemeenschap, weigert bijvoorbeeld mee te doen aan feesten. Ondertussen is Eus ook op school een buitenbeentje – zo moet hij in tegenstelling tot zijn klasgenootjes naar Turkse les.

Geen woord te veel

Toneelschrijver Don Duyns bewerkte de roman tot een voorstelling met veel vaart. In korte, snelle scènes springen we – veelal chronologisch – door Eus’ leven. Daarin is vooral aandacht voor zijn gezinssituatie, vriendschappen en jeugdliefdes. Hoofdrolspeler Jurjen Zeelen is ontwapenend als de charismatisch-onhandige Eus, die van alles voor elkaar krijgt, maar uiteindelijk stuurloos naar de fles grijpt. Om hem heen spelen vier acteurs, met verve, alle andere rollen. Zij zijn de agenten, Eus’ ouders en de vrienden waarmee hij grootschalige feesten organiseert. Ze spelen zijn vriendinnetjes en de lerares die hem een lager school-advies geeft dan zijn cito-score suggereert.

Het toneelbeeld is bijzonder sober, met een bankje links op de bühne en een drankkast rechts. Een rij bungelende touwen deelt het speelveld in tweeën en verhult het achterste deel van toneel, waar de acteurs snel een andere outfit aanschieten ter voorbereiding op hun volgende rol. Er is geen decorstuk te veel, en dat geldt eigenlijk voor de hele voorstelling. In dik een uur schiet het verhaal voorbij, met geen enkel overbodig woord of beeld. Of dit nou door het lange ‘rijpen’ in coronatijd komt, of niet: Eus is een opvallend strakke en wervelende performance, waarbij het drama en de komedie mooi in balans zijn.

Theater Eus van Theater Rast. Gezien: 18/12, Schouwburg Deventer. Tournee t/m 28/1/23. Info: rast.nl ●●●●●