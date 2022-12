Eigenaar Vliegtickets.nl failliet na snelle expansie en coronacrisis

Mogelijk honderden reizigers zijn gedupeerd door het faillissement van onlinereisconcern Otravo, het moederbedrijf van onder meer Vliegtickets.nl. Dinsdag werd het faillissement uitgesproken. Vorige week donderdag meldde Vliegtickets.nl al op zijn site dat de verkoop van tickets was opgeschort.

Hoeveel mensen precies zijn getroffen, kan curator Duco van Dongen van advocatenkantoor De Vos & Partners nog niet zeggen. Reisbrancheorganisatie ANVR schat het aantal op „een paar honderd”.

Het faillissement betreft de holding Otravo, het moederbedrijf van Vliegtickets in Nederland en België en andere onlinereisbureaus in onder meer Spanje, Italië, de Scandinavische en Baltische landen. Zij verkopen vooral tickets, als intermediair tussen passagier en luchtvaartmaatschappij. De toegevoegde waarde van sites als Vliegtickets.nl is vooral het overzicht; reizigers kunnen er eenvoudig ticketprijzen vergelijken. De sites verdienen via een toeslag die de reiziger per boeking betaalt.

Bij de Nederlandse vestiging van Otravo werkten 26 mensen. In hoeverre het faillissement ook de buitenlandse activiteiten treft, moet curator Van Dongen nog in kaart brengen. Feit is dat zij in elk geval geen tickets meer kunnen verkopen. De benodigde vergunning van de internationale luchtvaartorganisatie IATA staat op naam van het Nederlandse hoofdkantoor. Het management van Otravo wil geen commentaar geven op het faillissement.

Verliezen van vele miljoenen

De reisgroep had al langer financiële problemen. Vorig jaar leed de Nederlandse holding een verlies van 17,9 miljoen euro op een omzet van 79 miljoen, meldt het jaarverslag. In voorgaande jaren bedroegen de verliezen ook tientallen miljoenen.

Otravo ontstond in 2014 door een fusie van Vliegtickets.nl en World Ticket Center (WTC). Later kwamen daar in rap tempo meer merken bij. Otravo deed enkele grote overnames. De groep moest zo een concurrent worden van reisgiganten als Skyscanner, Etraveli/Booking.com en Travix, de eigenaar van onder meer Vliegwinkel.nl en CheapTickets.nl.

Sinds februari 2016 had de Nederlandse investeringsmaatschappij Waterland een meerderheidsbelang in het reisbedrijf. Het private-equity-fonds stapte uit in het najaar van 2020. Otravo kwam in handen van de Rotterdamse stichting Airborne.

„In een markt met sterke internationale concurrentie en dunne marges is sinds 2016 flink geïnvesteerd in Otravo om het als succesvolle speler op internationale schaal te kunnen laten opereren”, zegt woordvoerder Wouter Roduner van investeerder Waterland. „Dat is tot 2019 goed gelukt met een sterk stijgende omzet en een structureel positieve operationale kasstroom.”

Door de Covid-19-pandemie is het bedrijf keihard geraakt, aldus Roduner. „De omzet daalde in maart 2020 met 98 procent en herstel in de maanden erop was beperkt.” Een groep banken heeft het bedrijf overeind gehouden, maar de financiers spraken wel af dat Otravo op termijn zijn bekende aanbieder van pakketreizen Vakantiediscounter zou verkopen.

Dat is in augustus van dit jaar gebeurd; het Britse investeringsfonds 3i betaalde 73 miljoen euro voor Vakantiediscounter. De opbrengst is gebruikt om een deel van de schuld af te lossen, maar dat heeft een bankroet uiteindelijk niet kunnen voorkomen.

Misschien toch gewoon op reis

Brancheorganisatie ANVR raadt gedupeerde reizigers aan om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij die hun reis zou verzorgen. Was hun ticket al betaald en geprint, dan kunnen zij waarschijnlijk gewoon op reis. Zo niet, dan bestaat de kans dat reizigers hun geld kwijt zijn.

Vliegtickets.nl en de andere Otravo-merken vallen niet onder het garantiefonds van de reisbranche. Dat geldt evenmin voor luchtvaartmaatschappijen. Als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, is er geen garantieregeling voor getroffenen. ANVR, ANWB, garantiefonds SGR en de Consumentenbond pleiten al jaren voor een ticketgarantiefonds. Een voorstel ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Harbers (VVD) moet nog reageren. In Denemarken bestaat al een garantiefonds voor vliegtickets.

De Consumentenbond vindt overigens dat reizigers hun tickets beter rechtstreeks kunnen boeken bij een luchtvaartmaatschappij dan bij een ticketsite. Bemiddelaars brengen vaak extra kosten in rekening, aldus de bond. Zo verkocht Vliegtickets.nl voor 5 euro een service om te helpen bij zoekgeraakte bagage terwijl luchtvaartmaatschappijen die bijstand kosteloos moeten verlenen.

Verder wachten consumenten bij annuleringen over het algemeen langer op hun geld. Bij een geschrapte vlucht moeten luchtvaartmaatschappijen de reissom binnen een week terugbetalen. Bemiddelaars hebben die verplichting niet. De Inspectie Leefomgeving en Transport, die toezicht houdt op de luchtvaart in Nederland, deelt de mening van de Consumentenbond.