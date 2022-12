Doolhof van dromen ‘Mulholland Drive’ is David Lynch’ meesterwerk

De reputatie van David Lynch’ Mulholland Drive uit 2001 blijft groeien. Zes jaar geleden kozen filmcritici hem op de BBC tot dé film van de 21ste eeuw. In de tienjaarlijkse peiling voor de 100 beste films aller tijden in Sight & Sound rukte hij onlangs op naar plek 8. Niet slecht voor een speelfilm die zijn leven begon als een afgekeurde pilot voor een tv-serie.

De 4K-restauratie van Mulholland Drive keert vanaf deze week terug in de bioscoop. Wat maakt hem zo goed? Sight & Sound behelpt zich met alchemistenjargon („gnomic bifurcations”) omdat de film zo’n onpeilbaar enigma zou zijn. Wat criticus Owen Gleiberman in 2012 een bezwaar vond. Het „visonaire, maar weelderig transparante” Blue Velvet uit 1986 zou David Lynch’ ware meesterwerk zijn, niet Mulholland Drive. Dat was een doolhof zonder uitgang dat zich uitleefde in „in zichzelf gekeerde droomspelletjes met pretzel-logica”.

Toch is ’ie niet zo ingewikkeld. In Mulholland Drive arriveert de frisse blondine Betty (Naomi Watts) in Los Angeles om filmster te worden. In het huis van de afwezige tante waar ze logeert treft ze een brunette onder de douche die zich Rita noemt. Rita is haar geheugen kwijt: eerder zagen we hoe haar liquidatie ’s nachts op Mulholland Drive werd doorkruist door een onverwachts auto-ongeluk.

Betty wil Rita helpen haar identiteit te hervinden: in haar tas zitten bundels dollars, een blauw sleuteltje en de naam van ene Diane Selwyn. Als het duo in Dianes verloederde appartement inbreekt, treffen ze daar een lijk. Waarop seksuele toenadering tussen Betty en Rita volgt, alsmede een beklemmend bezoek aan de duistere nachtclub Silencio. Er is ook een tweede verhaallijn waarin regisseur Adam (Justin Theroux) door lugubere fixers – de espresso in een servetje spugende Mr. Roque, een cowboy met een deegachtig gelaat – onder extreme druk wordt gezet om een bepaalde actrice in zijn film te casten.

Dat eerste deel van de film blijkt een wensdroom annex nachtmerrie te zijn; na het bezoek Club Silencio gaan we door de spiegel. Blondine Betty ontwaakt en blijkt in het echte leven Diane Selwyn te zijn, radeloos van liefdesverdriet over geliefde Camilla – Rita uit de droom – die haar verliet voor sterregisseur Adam. In flashbacks van Diane komen we de droompersonages opnieuw tegen, nu in een realistische context. En ontdekken we hoe schuld en verlangen Dianes droom dicteren.

Wizard of Oz

Mulholland Drive is als spel van droom en realiteit vergelijkbaar met The Wizard of Oz uit 1939, een film die Lynch’ oeuvre diep beïnvloedt. Eerst zien we de droom, vervolgens wat die droom voedt, waarbij Lynch de zaken compliceert door Twin Peaks-achtige demonen te introduceren. De realiteit van Mulholland Drive bestaat uit poreuze lagen, van elkaar gescheiden door zware gordijnen. Uit werelden voor, achter en tussen de coulissen.

Dat is de ‘klassieke interpretatie’ van Mulholland Drive, lees ik op de inmiddels wat stoffige website voor fans. Zij hebben talloze interpretaties verzonnen. Diane had nooit een relatie met Camilla, de film is de fantasie van een stalker. Diane en Camilla zijn twee facetten van een schizofrene persoonlijkheid. Of: Diana’s droom is een worsteling tussen haar freudiaanse Id (driften) en superego (geweten). Het Id verhult de vreselijke waarheid met sprookjes en erotische wensvervulling, haar door schuld bezwaarde superego verstoort dat met nachtmerries.

Voor die laatste theorie valt veel te zeggen, al heeft Lynch het vermoedelijk niet zo verzonnen. Daarvoor werkt hij te intuïtief en improviserend. Zo denk je dat zangeres Rebekah del Rio die in Club Silencio ‘Llorando’ zingt voor de snikkende geliefden Betty en Rita een essentieel kantelpunt in Mulholland Drive is. In het echt stelde iemand Del Rio in een studio aan David Lynch voor, vroeg hij haar iets te zingen en vond hij dat zo mooi dat hij Del Rio subiet in zijn film schreef.

Dat de film überhaupt het licht zag is bijna een mirakel. In 1998 pitchte Lynch bij tv-zender ABC een plan van twee A4’tjes voor een serie over een actrice met geheugenverlies. ABC en Touchstone zegden 7 miljoen dollar toe voor een pilot (proefaflevering).

Lynch had op dat moment meer sfeer dan plot. Hij wilde Los Angeles tonen als stad van diffuus licht, „doordrenkt van een slaperige, door corruptie besmette sensualiteit”, een stad waar abjecte misère langs delirisch succes wrijft. De bergkam tussen Los Angeles en ‘The Valley’ figureerde als berg Olympus, bewoond door de filmgoden van Dianes generatie – Marlon Brando, Jack Nicholson, Faye Dunaway. De langs de berghelling kronkelende Mulholland Drive is de ‘Yellow Brick Road’ die hun huizen verbindt. Door haar relatie met sterregisseur Adam dringt Camilla tot dat pantheon door, de afhankelijke Diane blijft radeloos jaloers in het dal achter.

David Lynch castte onbekenden. Voor Camilla/Rita koos hij ene Laura Harring, een gewezen Miss America die matig acteerde in films als Dead Women in Lingerie. De Britse actrice Naomi Watts als Diane/Betty was een miskend talent op haar dieptepunt: net de dertig gepasseerd met tien jaar van wrede afwijzing achter de rug. Lynch castte beide actrices puur op basis van een foto en een koffiegesprek; Harrings glazigheid clasht intrigerend met Watts’ hyperemotionele spierballenvertoon.

Te traag, te bizar

ABC wees David Lynch’ pilot af: te traag, te bizar. Althans: na een dwingende memo waarin ABC 82 ingrijpende wijzigingen eiste, wierp Lynch de handdoek in de ring. Zo leek Watts een doorbraak opnieuw op haar buik te kunnen schrijven.

Ene Pierre Edelman, toen werkzaam bij het Franse StudioCanal, redde Mulholland Drive. Hij zag een speelfilm in de pilot en kocht de negatieven na een jaar onderhandelen van ABC. Lynch moest wel extra scènes opnemen, maar de kostuums en decors bleken gedemonteerd en verspreid. Hij wilde opnieuw opgeven, waarna zijn agent Tony Krantz dreigde met juridische stappen tegen hem. Dat leidde tot een persoonlijke breuk, maar onder het mediteren kreeg Lynch diezelfde avond wel een inval hoe de film alsnog af te maken.

De rest is geschiedenis: Mulholland Drive ging in 2001 naar Cannes, waar Lynch de prijs voor beste regie won. Watts drong door tot Hollywoods A-lijst en de film groeide uit tot een klassieker. Zonder veel winst te maken, schrijft Lynch schouderophalend: „We get a shot of white lightning and a chick, and that’s about it.”

En zo is het. Wat maakt Mulholland Drive in zijn oeuvre bijzonder? Ik hou het deels op Naomi Watts, die Diane Selwyn een fenomenale, radeloze intensiteit geeft waardoor de film niet alleen sinister of vervreemdend is, maar ook diep ontroert. Nu weet Lynch best raad met emotie: zie The Elephant Man of The Straight Story. Maar dat zijn relatief rechtlijnige films, terwijl in Mulholland Drive een hartverscheurend verhaal van verlangen en verlies zich afspeelt binnen een macaber lynchiaans droomlandschap. In deze film komt alles samen. Daarom is het Lynch’ beste.

