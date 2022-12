Dertig jaar cel voor organisator ‘Beuningse vergismoord’ op Nijmeegse klusjesman

De rechtbank Gelderland heeft de zes verdachten van de zogenoemde ‘Beuningse vergismoord’ op klusjesman Mehmet Kiliçsoy schuldig bevonden. De hoogste straf is voor Jomairo D. (29) uit Amsterdam; de rechtbank ziet hem als hoofdorganisator van de moord. Hij krijgt dertig jaar celstraf.

De Nijmeegse Kiliçsoy (49) werd tweeëneenhalf jaar geleden op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen doodgeschoten door twee gemaskerde mannen vanuit een gestolen witte Volkswagenbus. De politie kon geen reden vinden waarom Jomairo D. en zijn handlangers het op Kiliçsoy gemunt hadden, en dus gaat de rechtbank uit van een vergismoord. Wie het doelwit van de groep was, is niet duidelijk.

‘Soldaten’

De vijf „soldaten” van Jomairo D. zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend van 5 tot 26 jaar. Via hun telefoonsignalen kon de aanklager achterhalen dat ze van Amsterdam naar Beuningen zijn gereisd voor de moord. Ook konden berichten worden achterhaald die verstuurd werden via berichtendienst Sky ECC.

Jomairo D. werd vorig jaar opgepakt in Frans Guyana. Hij staat ook terecht voor het plegen van een moord in een chaletpark in de provincie Utrecht en het voorbereiden van nóg een andere moord in Amsterdam.