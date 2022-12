De serie ‘Wednesday’ is ook onder goths een grote hit

Adembenemend mooi en macaber: Wednesday Addams – gespeeld door Jenna Ortega – in zwarte jurk van tule die een morbide dans opvoert op het nummer ‘Goo Goo Muck’ van The Cramps. Ze beweegt als een betoverde dode die danst in het graf. Deze scène uit de nieuwe Netflix-serie Wednesday werd meteen iconisch in de popcultuur. Op TikTok doet Gen-Z de dodendans na en op Spotify is het nummer van The Cramps populairder dan ooit. Het liedje had voor de première in Amerika 2.500 streams per dag en dat aantal schoot vijf dagen later naar 134.000 streams per dag.

Het verhaal gaat over Addams Family-dochter Wednesday – een slimme, sarcastische en spookachtige tiener – die een reeks moorden onderzoekt. Ondertussen ontmoet ze nieuwe vrienden en vijanden op haar nieuwe kostschool. Haar naam heeft ze van haar moeders (Morticia Addams) favoriete wiegelied: ‘Wednesday’s child is full of woe’ (Het leven van een woensdagskind is vol tegenslag en verdriet). Ze houdt van grafkuilen graven, autopsies uitvoeren en ongemakkelijk staren. Eigenlijk is Wednesday een beetje dood van binnen, op een manier die erg herkenbaar is voor vele tieners.

Cliché

De eerste paar afleveringen zitten vol met clichés; wéér een tienerbuitenbeentje met bovennatuurlijke krachten. Om de zo veel tijd maakt ze een voorspelbare morbide opmerking: „No good deed goes unpunished.” „My personal philosophy is kill or be killed.” En natuurlijk mag een vermelding van de grootvader van de gothic-literatuur Edgar Allan Poe en grootmoeder Mary Shelley niet ontbreken.

Maar gaandeweg vertoont de serie verrassende lagen. Bij het horen van het magische nummer ‘Space Song’ van de dreampopband Beach House aan het einde van aflevering drie voel ik vlinders – of eerder motten – in mijn buik. En dat heeft alles te maken met de actrice Jenna Ortega. Haar innemend acteerwerk blaast de morbide Wednesday-personage nieuw leven in.

Wednesday is nog altijd de sadistische misantroop die we kennen van haar eerdere verschijningen. De Amerikaanse illustrator Charles Addams tekende het personage in 1938 voor het eerst voor The New Yorker. Daarna bleef ze terugkeren in films, series en toneelstukken. Haar meest gedenkwaardige opvoeringen waren in de tv-serie The Addams Family uit 1964 en de films The Addams Family en Addams Family Values uit 1991 en 1993. Haar hobby is nog altijd het kwellen van haar zielige broertje Pugsley. Maar deze keer maakt ze duidelijk dat alleen zij dat met haar broertje mag doen. Alle anderen krijgen het te verduren. En het is deze voorzichtige genegenheid die de Wednesday van Ortega zo siert. Ze is sympathieker dan ooit.

Macabere stijl

Mede dankzij het succes van Wednesday beleeft de macabere gothic-stijl een opleving. Vier van de acht afleveringen zijn geregisseerd door de hogepriester van de gothic-films Tim Burton, die ook de rol heeft van uitvoerend producent. Burtons werk is als het ware een viering van de freaks en outcasts. Zijn films als Edward Scissorhands (1990), Sleepy Hollow (1999) en Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) zijn klassiekers voor dwepers van het duistere en obscure.

Maar Burtons films worden pas écht duister en obscuur door de styling van Colleen Atwood, de kostuumontwerper met een supersterstatus in Hollywood. De twee werken regelmatig samen. Atwood won meerdere prijzen voor haar kostuums in alle drie de bovengenoemde Burton-films.

De Wednesday uit 2022 is vrij weinig veranderd vergeleken met haar voorgangers. Ze draagt nog steeds haar zwarte haar gevlochten in twee staarten. Maar deze keer zitten de vlechten losser en valt haar haar als een pony voor haar ogen. Dit maakt het karakter kwetsbaarder, vertelt Antwood in een interview tegen Harpers Bazaar. Uit haar zwarte schoolmeisjesjurk steekt nog steeds een witte kraag, maar deze keer is hij vlijmscherp. De Netflix-Wednesday is verfijnder, complexer en érg eigentijds. Haar zwarte creepers, grote platformschoenen, zijn een ode aan de gothics die de schoenen al decennia lang dragen. Maar de combinatie van de heftige platforms met truien in alle soorten zwart-witte ruiten refereert weer naar de stijl van Generatie-Z.

Foto Netflix

Goth-snob

De Wednesday van nu wordt zelfs omarmd door de échte gothics. Op Twitter schreef Jenna Ortega namelijk dat ze voor haar dansscène inspiratie heeft geput uit de originele gothic-cultuur: „Met dank aan Siouxsie Sioux, Bob Fosse’s ‘Rich Man’s Frug’, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant en archiefbeelden van goths die in de jaren tachtig in clubs dansten. Ze hebben me hier bij geholpen.”

Op sociale media deelden sommige kijkers dat ze de rare bewegingen van Ortega heel vreemd vonden en dat ze plaatsvervangende schaamte voelden. Gothics schoten Ortega te hulp en deelden verhalen uit hun persoonlijke levens. Gothics worden al sinds de opkomst van hun subcultuur in de vroege jaren tachtig gepest en weggezet als raar wegens hun excentrieke manier van dansen en kleden.

Met deze eigentijdse interpretatie van de Addams Family hebben de makers de gothic-stijl bij een jonger en breder publiek gebracht. Tegelijkertijd heeft de serie genoeg verborgen boodschappen voor goth-snobs als ik, de fanatieke liefhebbers van gothic film en literatuur. In de serie verschijnt actrice Christina Ricci, die Wednesday speelde in de The Addams Family-film uit 1991. Ook wordt in de serie gerefereerd naar de horrorklassieker over de ‘dochter van Satan’ Carrie.

Goth is dus weer terug. Niet dat het ooit weg is geweest. Gothics gedijen al sinds de geboorte van hun cultuur als vleermuizen in het duister.

Bovennatuurlijke serie Wednesday. Van: Alfred Gough, Miles Millar. Met: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome. Netflix, 8 afl. van ca. 50 minuten. ●●●●●