De roodvonkbacterie maakt dit jaar meer kinderen ernstig ziek

Meer kinderen dan normaal zijn dit jaar overleden aan een infectie met groep-A-streptokokken (GAS), bacteriën die onder meer tot ernstige longontsteking, bloedvergiftiging of onderhuidse infecties kunnen kunnen leiden. Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag meldde vorige week dat sinds vorig jaar zomer 61 kinderen in zeven ziekenhuizen met ernstige GAS-infecties werden opgenomen. Vijf van hen overleefden het niet.

Volgens het RIVM zijn dit jaar tot nu toe in Nederland minstens acht kinderen overleden. Na een voorjaarspiek is er sinds oktober weer een toename. Het aantal meldingen van ernstig zieke kinderen tot vijf jaar is bijna vier keer zo hoog als in voorgaande jaren. Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet ook in andere Europese landen een opleving van wat ook wel de roodvonkbacterie wordt genoemd.

1 Wat zijn groep-A-streptokokken?

Groep-A-streptokokken (GAS) zijn bacteriën die vaak onopgemerkt blijven. Veel mensen lopen ermee rond zonder er ziek van te worden. Je kunt er relatief milde klachten van krijgen, zoals keelontsteking, roodvonk of krentenbaard. In zeldzame gevallen leidt een besmetting tot erger, zoals ernstige longontsteking, bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Zwangere vrouwen kunnen er na de bevalling kraamvrouwenkoorts door krijgen. Maar nu valt op dat het vooral jonge kinderen zijn die heel ziek worden.

2 Om hoeveel kinderen gaat het?

Dat is moeilijk te zeggen. Artsen hoeven bij het RIVM maar drie van de circa vijftien ziektebeelden te melden die het gevolg zijn van een GAS-infectie: kraamvrouwenkoorts, toxischeshocksyndroom en ernstige onderhuidse infecties. De 38 jonge kinderen met GAS-infecties die daar tot half december gemeld werden, zijn daarom het topje van de ijsberg. De zeven ziekenhuizen uit het onderzoek van het Juliana Kinderziekenhuis telden alleen in het tweede kwartaal al 28 kinderen, met een grotere verscheidenheid aan ernstige infecties.

3 Wat hebben deze kinderen?

„Het zijn heel verschillende beelden”, zegt kinderarts Mirjam van Veen van het Juliana Kinderziekenhuis. „Het meest zien we kinderen met een gecompliceerde longontsteking, daarnaast ook bloedvergiftiging en onderhuidse infecties. Dit zijn heel ernstige ziektebeelden.” Grofweg een derde van de kinderen kwam op de intensive care terecht.

4 Hoe valt de toename te verklaren?

Meestal zien artsen meer ‘strep A’ in het voorjaar, als het warmer wordt, vaak na een griepgolf. Een piek in de herfst en winter is uitzonderlijk, volgens experts in het tijdschrift Nature. Een verklaring kan zijn dat kinderen tijdens de lockdowns minder immuniteit hebben opgebouwd door gebrek aan sociale interactie. Ook virussen zoals influenza en het RS-virus grijpen harder om zich heen. In het Verenigd Koninkrijk is een opleving van GAS te zien aan de hand van roodvonkcijfers. Roodvonk (koorts, keelpijn, ruwe plekjes op de huid bij kinderen) wordt veroorzaakt door GAS en komt dit jaar bijna vier keer zo vaak voor.

5 Zijn de groep-A-streptokokken ineens besmettelijker?

Er zijn dit jaar meerdere varianten gezien bij kinderen, zegt hoogleraar translationele microbiologie Nina van Sorge (Amsterdam UMC). Er is wel een dominante variant, maar er lijkt geen sprake van een nieuwe superbacterie die kinderen vaker en ernstiger ziek maakt. „In de jaren tachtig kwamen er invasievere varianten op. Maar ik heb nu nog geen studies gezien die daarop wijzen.”

Ondanks al die verschillende varianten, waarvan je telkens opnieuw ziek kunt worden, bouwen kinderen overigens geleidelijk immuniteit op, tot ze bijna volwassen zijn. Roodvonk krijgen ze na hun zesde minder vaak.

6 Waarom worden sommige kinderen zieker dan anderen?

„Kinderen die al een virale infectie hebben, zijn gevoeliger voor dit soort bacteriële infecties”, zegt Van Sorge. Bij waterpokken, griep en luchtweginfecties zijn huisartsen extra alert. Er zijn goede antibiotica om groep-A-streptokokken te bestrijden. „Maar het probleem is dat het ziekteverloop heel snel kan gaan.” In zeldzame gevallen komen antibiotica dan te laat.

Lastig is dat je groep-A-streptokokken pas ziet als je ze op kweek zet en de ziektebeelden zo uiteenlopen. Van Veen: „Er zijn veel kinderen met koorts die niets ernstigs hebben, maar als een kind suf, benauwd of minder levendig is, is dat een reden naar een dokter te gaan.”

7 Is er een vaccin tegen groep-A-streptokokken?

Er wordt al jaren aan gewerkt, zegt Van Sorge. Ze wijst erop dat wereldwijd jaarlijks 700 miljoen mensen ziek worden van deze bacterie, met net zoveel sterfte als influenza. Zij vraagt daarom al langer aandacht voor groep-A-streptokokken. „Een van de redenen die het ontwikkelen van een vaccin ingewikkeld maakt is dat na een GAS-infectie soms ook afweer tegen het eigen lichaam optreedt, en je wilt niet dat een vaccin auto-immuunziektes oproept.” Van Sorge denkt dat een vaccin nog minstens tien jaar op zich laat wachten.