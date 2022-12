Commerciële radiozenders moeten opnieuw gaan bieden op hun FM-frequentie

De FM-frequenties voor landelijke commerciële radiozenders zullen volgend jaar opnieuw worden verdeeld. Zenders die hun frequentie willen behouden, zullen daar in een veiling op moeten bieden. Ook nieuwkomers kunnen meedingen naar het beperkte aantal FM-frequenties dat in Nederland beschikbaar is.

Dat kan leiden tot een forse herschikking van het radiolandschap, als nieuwe zenders een landelijke FM-vergunning krijgen en andere hun licentie kwijtraken. Een aantal grote en kleine commerciële radiostations probeerde vergeefs bij de rechter te voorkomen dat het volgend jaar tot een veiling van de frequenties zou komen.

Dit alles is de uitkomst van een hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het College bepaalde deze dinsdag dat de rechtbank Rotterdam in juli terecht een streep heeft gezet door een ‘noodverlenging’ van de huidige FM-vergunningen, waartoe toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer (CDA) in 2021 had besloten.

De veiling zal naar verwachting in de zomer plaatsvinden, zodat de nieuwe zenderverdeling per 1 september 2023 van kracht kan worden. De uitspraak van het College is een grote overwinning voor Kink, de kleine zender voor alternatieve muziek. „Wij zijn blij voor de luisteraars van Kink die op FM naar ons willen gaan luisteren”, zegt Jan Hoogesteijn, directeur van Kink, in een reactie.

Kink is nu alleen op internet en DAB+ te beluisteren en heeft geen FM-frequentie, maar wil die wel graag. Daarom ging de zender in beroep toen de staatssecretaris de bestaande commerciële FM-zenders tegemoet kwam, door de veiling die eigenlijk in 2022 gehouden had moeten worden, met drie jaar uit te stellen.

Pleitbezorger

De sector had daarop aangedrongen, om meer tijd te hebben zich financieel te herstellen van het opdrogen van hun belangrijkste inkomstenbron tijdens de coronaperiode. Bedrijven schroefden hun reclamebestedingen toen drastisch terug, wat bij de commerciële radiozenders hard aankwam. Talpa, eigenaar van Radio 10, Radio 538, SkyRadio en Radio Veronica, heeft destijds naar eigen zeggen 120 banen moeten schrappen bij een reorganisatie.

Met zijn vier FM-zenders was Talpa een belangrijke pleitbezorger van de verlenging van de huidige vergunningen. „Wij zeiden: deze bedrijfstak vraagt geen geld, maar wat tijd om ons te kunnen herstellen”, zegt Paul Römer, directeur radio en televisie van Talpa. Römer is dan ook „zeer teleurgesteld” over de uitspraak van het College van Beroep. „Maar er rest ons nu niets anders dan ons voor te bereiden op de veiling.”

Een andere tegenslag voor Talpa is dat de minister het aantal FM-vergunningen dat één bedrijf kan hebben, wil beperken tot drie. Dat zou betekenen dat Talpa één van zijn vier zenders moet opgeven. Het mediabedrijf wil dat voornemen van de minister daarom nog aanvechten.

Naast de radiozenders van de publieke omroep zijn er in Nederland negen landelijke commerciële FM-zenders. Naast de vier van Talpa zijn dat QMusic (van mediabedrijf DPG, uitgever van onder meer het AD en de Volkskrant), en de kleinere zenders 100% NL en Slam! (allebei van RadioCorp), BNR (van de FD Mediagroep) en Sublime (Mediahuis, uitgever van onder meer Telegraaf en NRC).

In de huidige situatie zijn vijf van deze zenders gebonden aan een bepaalde opdracht (bijvoorbeeld om nieuws uit te zenden, of Nederlandstalige muziek). De vier andere zenders kunnen uitzenden wat ze willen. De frequenties voor deze zogeheten ‘ongeclausuleerde zenders’ zijn aanzienlijk duurder, omdat de reclameopbrengsten er groter zijn.

In de nieuwe opzet zullen niet langer vijf, maar nog slechts twee FM-frequenties gebonden zijn aan een speciale opdracht, terwijl de zeven andere FM-frequenties ongeclausuleerd zullen zijn. Dat zal de opbrengst voor de overheid naar verwachting verhogen. Maar voor zenders zal het moeilijker worden om voor relatief weinig geld een licentie voor een bepaalde doelgroep op de FM te krijgen.

Serieuze risico’s

De opstelling van DPG tegenover een herverdeling van de FM-frequenties heeft een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk maakte het grote mediabedrijf zich samen met Talpa, BNR en RadioCorp sterk voor de verlenging van de huidige vergunningen met drie jaar, een bestendiging van de huidige situatie. Maar tegen de achtergrond van een mogelijke fusie tussen Talpa en RTL zag DPG opeens de voordelen van een spoedige veiling van frequenties. DPG koos daarop de kant van Kink.

Want Talpa is met zijn vier radiozenders (en andere media) nu al dominant op de advertentiemarkt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er zelfs „serieuze risico’s voor de mededinging” in, schreef ze in november in een advies aan het ministerie van Economische Zaken. Als de fusie van Talpa met RTL doorgaat, wordt die dominantie, en daarmee de dreiging voor DPG en zijn radiozender QMusic, alleen maar groter. Via de veiling kan DPG volgend jaar proberen niet alleen de frequentie van QMusic te behouden, maar daarnaast nog een of twee extra frequenties te pakken te krijgen, om zo zijn positie te versterken tegenover een al dan niet gefuseerd Talpa.

Naar verwachting zullen de nieuwe vergunningen worden verstrekt voor tien of twaalf jaar. In de radiowereld wordt er rekening mee gehouden dat de komende FM-veiling de laatste zal zijn, omdat internetradio en DAB+ in opkomst zijn, en de technische kant van FM relatief duur is.