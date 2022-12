Bestuur van Limburgs grondbedrijf weg na feitenonderzoek naar omstreden gronddeal

Het bestuur en de commissarissen van grondbedrijf Californië in het Limburgse Horst aan de Maas stappen op. NRC onthulde vorige maand dat het grondbedrijf in 2019 en 2020 grote stukken grond onderhands en tegen een zeer lage prijs had verkocht aan zijn eigen directeur. Het besluit om op te stappen komt nadat het grondbedrijf op last van de provincie Limburg en enkele gemeenten een feitenonderzoek heeft gedaan naar de transacties. Dit meldt de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (economie, grondbedrijf en onderwijs) in een brief aan de Provinciale Staten.

De zaak gaat over de verkoop van 29 hectare grond (circa 43 voetbalvelden) van Grondexploitatiemaatschappij Californië, een bedrijf van de provincie Limburg, drie gemeenten en enkele private partijen. In 2019 en 2020 verkocht dit grondbedrijf de percelen tegen een zeer lage prijs aan het privébedrijf van zijn eigen directeur, Lodewijk Burghout.

Het grondbedrijf heeft tot doel om het buurtschap Californië in Noord-Limburg te ontwikkelen tot grootschalig kassengebied. Met dat doel voor ogen dwong de gemeente Horst aan de Maas in 2010 lokale bewoners hun akkerbouwgrond te verkopen, onder dreiging van onteigening. Lodewijk Burghout verwierf destijds de percelen namens het grondbedrijf. Kassen kwamen er echter nooit, en tien jaar later kocht Burghout de percelen met zijn eigen privébedrijf. Hij heeft er zonneparken geplaatst. Burghout trad in 2021 af als directeur van het grondbedrijf.

‘Dubbele petten’

Hoogleraar grond- en vastgoedmarkten Erwin van der Krabben van de Radboud Universiteit in Nijmegen noemde deze gang van zaken „heel raar en problematisch”. „Als je grond koopt en die aan jezelf verkoopt, heb je duidelijk een dubbele-pettenprobleem. Als directeur van een grondexploitatiebedrijf heb je voorinformatie die van invloed kan zijn op de prijzen die betaald worden. Dit is een no-go.”

De provincie Limburg en de drie gemeenten die aandeelhouder zijn van grondbedrijf Californië gaven naar aanleiding van de publicatie in NRC opdracht tot een feitenonderzoek. Dit onderzoek is afgerond maar nog niet gepubliceerd, blijkt uit de brief van gedeputeerde Satijn. Waarom het onderzoek voor de bestuurder en commissarissen aanleiding gaf om op te stappen is onbekend. Zij waren dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.