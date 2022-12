‘Aanpak van ondermijnende misdaad is te veel gericht op drugscriminaliteit’

De nadruk bij de bestrijding van ondermijning door de georganiseerde misdaad ligt te veel op drugscriminaliteit. Dit gaat ten koste van de aanpak van bijvoorbeeld mensensmokkel, milieucriminaliteit en financiële fraude die de samenleving ook ondermijnen door de grote maar vaak onzichtbare schade.

Dat zijn belangrijke conclusies uit het rapport Koers Bepalen dat de Universiteit Maastricht en de Erasmus School of Law maakten in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het rapport is dinsdag door het ministerie naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers roepen alle betrokken instanties bij de opsporing én politici op om de fundamentele uitgangspunten voor de bestrijding van criminaliteit ter discussie te stellen.

Aanleiding voor het onderzoek was extra geld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in 2018. Eenmalig werd 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, en jaarlijks structureel 10 miljoen. Dat geld was bestemd voor verschillende partijen in de private en publieke sector die samen zouden werken aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. De onderzoekers hebben vanaf het begin meegekeken met 13 deelprojecten, een unicum voor beleids- en evaluatie-onderzoek.

Lees ook: Mislukt misdaadbestrijdingsteam MIT heeft overheid bijna 160 miljoen gekost

Goede voornemens

Karin van Wingerde, hoogleraar corporate crime and governance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, stelt dat de overheid eerdere lessen uit onderzoek naar het eigen functioneren niet in de praktijk brengt. „We proberen iedere keer weer hetzelfde te doen. Zo is in vrijwel ieder onderzoek naar ondermijning en de georganiseerde misdaad van de afgelopen decennia geconcludeerd dat binnen de opsporing te weinig mensen werken met financieel economische kennis. Met goede voornemens om daar wat aan te doen gebeurt weinig of niks.”

En dat terwijl de opsporing van crimineel geld en witwassen een speerpunt is van overheidsbeleid, onder het mantra: misdaad mag niet lonen. Het laat volgens Van Wingerde zien dat het slecht gesteld is met het lerend vermogen van overheidsorganisaties. „Het heeft niet zoveel zin om vast te stellen dat je te weinig mensen hebt met financieel economische expertise als je niets doet met de vervolgvraag: hoe voorkom je bijvoorbeeld dat mensen met de benodigde kwalificaties weglopen.” Het gevolg van personele problemen is dat de overheid bij de aanpak van ondermijning te zwaar leunt op externe deskundigen.

In het onderzoek, waaraan Van Wingerde leiding gaf samen met de Maastrichtse hoogleraar criminologie Hans Nelen, wordt vastgesteld dat er de laatste jaren meer samenwerking is ontstaan om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het besef van de problematiek is toegenomen. Maar, zo constateren de onderzoekers in hun rapport, zelfs binnen de opsporing vertrouwen verschillende partijen elkaar niet altijd. Daarnaast hebben partijen soms verschillende belangen, doelstellingen of werkwijzen.

Naast justitie en politie worden ook lokale overheden, de Belastingdienst en private bedrijven als banken of wooncorporaties betrokken bij de bestrijding van criminaliteit. De onderzoekers constateren wel dat samenwerking vaak blijft steken bij contact onderhouden. „Het lukt slechts in een beperkt aantal gevallen om private partijen ook daadwerkelijk en langdurig bij de aanpak en besluitvorming te betrekken”, zo stellen de onderzoekers vast.

Volgens de Rotterdamse onderzoeker Lieselot Bisschop is integrale samenwerking geen doel op zich. „Het doel van een project of interventie moet bepalend zijn voor de vraag welke organisaties betrokken worden.”

Overheidsfeestje

Daarnaast is samenwerking in de praktijk ingewikkeld, omdat gegevens niet makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Van private partijen wordt verwacht dat ze meedoen aan de aanpak van georganiseerde misdaad, maar vaak nemen overheidsinstanties de leiding omdat ze vanuit hun taakopvatting eindverantwoordelijkheid hebben. Volgens de onderzoekers hoeft dat geen probleem te zijn als maar met de private partners een projectplan wordt gemaakt. „Als samenwerking te veel als een overheidsfeestje voelt”, zo schrijven de onderzoekers, „dan hebben private partijen de neiging om achterover de leunen.”

Van Wingerde stelt dat succes bij criminaliteitsbestrijding al snel wordt gedefinieerd in termen van concrete kortetermijnresultaten als arrestaties of een grote drugsvondst die publicitair goed te verkopen zijn. Voor het werken aan structuren voor de lange termijn is minder waardering. Van Wingerde noemt als voorbeeld daarvan de werkafspraken tussen overheidsdiensten en de financiële sector over het delen van gevoelige informatie. „Dat klinkt heel simpel maar er zijn in dit project tal van complexe barrières geslecht die de samenwerking voor de lange termijn sterk zullen verbeteren. Dit soort werk krijgt weinig aandacht maar is wel heel belangrijk voor een succesvolle samenwerking op langer termijn.”

Lees ook: Verliest de minister de grip op ondermijnende criminaliteit?

Fundamentele keuzes

Volgens haar collega-onderzoeker Roland Moerland van Maastricht University is het van belang dat de energie, het enthousiasme en de goede wil van medewerkers om samen te werken tegen ondermijnende criminaliteit wordt gedragen door de leidinggevenden van alle betrokken organisaties. Om de samenwerking succesvoller te maken, zou het OM daarin meer een voortrekkersrol moeten nemen. En juist op dat vlak laat het Openbaar Ministerie het vaak afweten, zo constateren de onderzoekers. „Een aantal betrokkenen op beleidsniveau binnen het Openbaar Ministerie en de politie is er nog steeds van overtuigd dat uiteindelijk ‘de echte rake klappen aan de georganiseerde criminaliteit’ vooral kunnen worden uitgedeeld via een klassieke strafrechtelijke aanpak.”

Die mentaliteit verklaart ook waarom de fundamenten van het beleid zelden ter discussie worden gesteld. En dat is wel nodig, vinden de wetenschappers. „Zijn we als het gaat over georganiseerde misdaad niet te veel bezig met drugscriminaliteit?, vraagt Van Wingerde. „Omdat de focus wordt gelegd op drugscriminaliteit is er minder capaciteit voor de aanpak van milieucriminaliteit, zorgfraude of financiële criminaliteit. Je ziet dat voor dat soort fundamentele keuzes nauwelijks aandacht is. Niet binnen opsporingsorganisaties maar ook niet binnen de politiek. En dat is wel nodig, want heel veel meer capaciteit voor criminaliteitsbestrijding is er niet.”