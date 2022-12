Zweeds hooggerechtshof weigert uitlevering aan Turkije van ‘coupplegende’ journalist

Het Zweedse hooggerechtshof heeft de uitlevering van de Turkse journalist Bülent Kenes aan Turkije geblokkeerd. Dat meldt de Zweedse omroep SVT maandagochtend. Zweden wil toetreden tot de NAVO, en sloot daarom een deal met Turkije om tientallen zogenoemde ‘terroristen’ over te leveren.

Zweden stuurt sinds augustus mensen terug die in Turkije veroordeeld zijn. Het gaat voornamelijk om Koerden en leden van de Gülenbeweging, die volgens de Turkse staat achter de mislukte couppoging van 2016 zat en waar ook Kenes onderdeel van zou uitmaken. Turkije heeft zijn veto tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden laten vallen vanwege de deal, maar heeft de toetreding van het land nog niet geratificeerd.

De regering van president Recep Erdogan heeft specifiek gevraagd om de uitlevering van Kenes, die hoofdredacteur van de overheidskritische krant Zaman was. Zaman werd in 2016 opgeheven door de regering. Of Turkije binnen de NAVO nu weer een blokkade zal opwerpen tegen Zweden, is onduidelijk.

Het hof verbiedt de uitlevering omdat de beschuldigingen tegen Kenes politiek van aard zouden zijn en omdat hij een vluchtelingenstatus heeft. Bovendien is een deel van de misdaden waarvoor hij in Turkije veroordeeld is, in Zweden niet strafbaar.