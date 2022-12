Zoekactie naar opvarenden van gezonken Thais marineschip

Voor de kust van Thailand is zondag een schip van de Thaise marine gezonken, melden internationale media. Het schip bevond zich ongeveer veertig kilometer uit de kust, waar het water maakte en zonk. 31 van de 106 opvarenden worden nog vermist, laat de Thaise marine weten.

De HTMS Sukhothai was op patrouille voor de kust van de zuidelijke provincie Prachuap Khiri Khan, in de Golf van Thailand. Daar kwam het schip in moeilijkheden door het slechte weer. Door golven van meer dan drie meter hoog viel de elektriciteit aan boord uit en kon de bemanning het schip niet meer besturen. Het marineschip kapseisde vervolgens en zonk uiteindelijk.

Ondanks het slechte weer konden tot nu toe 75 opvarenden worden gered. Drie van hen zouden gewond zijn. Naar de laatste vermisten wordt nog gezocht. Hoewel de wind is afgenomen, maken harde windvlagen het kleine reddingsboten lastig. Het zuiden van Thailand kampt al een aantal dagen met stormen en overstromingen.