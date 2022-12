Zes doden, een gewonde bij schietpartij in buitenwijk Toronto

In Toronto zijn zondag minstens zes mensen overleden na een massale schietpartij. Dat meldden autoriteiten aan lokale media. Een schutter opende zondag laat lokale tijd het vuur in een flatgebouw in de buitenwijk Vaughan.

Een zevende persoon raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zou buiten levensgevaar zijn. De schutter, die bij het dodental wordt gerekend, werd volgens de regionale politie door politieagenten ter plaatse doodgeschoten. „Zij werden geconfronteerd met een afschuwelijk tafereel, talloze slachtoffers waren overleden”, aldus politiechef James MacSween. Het is niet bekend of de schutter, die nog moet worden geïdentificeerd, een bewoner van het gebouw was. Ook over het motief of hoe de schietpartij is ontstaan, konden de plaatselijke autoriteiten niets zeggen.

Massale schietpartijen komen in Canada minder vaak voor dan in de Verenigde Staten. Zeker Toronto is trots op haar reputatie als een van de veiligste steden ter wereld. Het Britse blad The Economist plaatste de stad vorig jaar nog op de tweede plek van haar tweejaarlijkse lijst van veiligste steden. Het land herzag zijn wapenbeheersingswetten in 1989 nadat een schutter veertien vrouwen doodschoot op een universiteit in Montreal.

Sindsdien is het bezit van een niet-geregistreerd wapen of een ander snelvuurwapen in Canada verboden. Wie wel een wapen wil kopen, wordt onder andere onderworpen aan een persoonlijke risicobeoordeling, een training en een strafbladcontrole.

