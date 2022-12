Een van oorsprong Ethiopisch gezin komt op mijn spreekuur. Alle vier hebben ze jeukende rode tenen. Ze zijn bang voor iets besmettelijks. Na een blik op hun voeten stel ik de diagnose: wintertenen. Er verschijnt een grote lach op het gezicht van vader. Hij zegt: „We hebben een exotische ziekte!”

