VN-akkoord moet verlies aan biodiversiteit tegen 2030 halt toe roepen

Op de VN-biodiversiteitstop in Montreal is maandag een overeenkomst bereikt om 30 procent van de planeet tot 2030 te hebben beschermd. Na vier jaar onderhandelen beloofden wereldleiders van ruim 190 staten „dringende maatregelen” te nemen om daarnaast 30 procent van de ecosystemen te herstellen en de middelen voor natuurbescherming te verdubbelen. Momenteel is zo’n 17 procent van het land en 8 procent van het water een beschermde status toegekend.

Onderdeel van het akkoord is het voornemen om jaarlijks 200 miljard dollar (ruim 188 miljard euro) te investeren in natuurbehoud tegen 2030. Het is bovendien de bedoeling dat rijke landen, die de grootste verantwoordelijkheid voor de achteruitgang van de biodiversiteit dragen, uiterlijk in 2025 zo’n 20 miljard dollar per jaar betalen aan hulpgeld voor armere landen. Een bedrag dat kan oplopen tot 30 miljard dollar per jaar in 2030.

Alleen Congo steunde de overeenkomst niet. Het land maakte naar eigen zeggen formeel bezwaar tegen de voorstellen over de financiering van de maatregelen. Verschillende Afrikaanse staten voelen zich genegeerd en spraken hun ongeloof uit over het tot stand komen van de overeenkomst. Een onderhandelaar uit Kameroen sprak van „fraude”, terwijl een Oegandese vertegenwoordiger een „staatsgreep” zag tegen de biodiversiteitstop. De landen hekelen onder andere de rol van Chinese president Xi Jinping, die de elementen over financiering zou hebben doorgedrukt.

Milieuvernietiging

Eerder dreigden verschillende landen uit het globale zuiden de onderhandelingen te verlaten omdat rijke landen terughoudend zijn over financiering. De discussie gaat niet alleen over hoeveel geld er beschikbaar moet zijn, maar ook over de verdeling ervan binnen deze landen. Het zijn nu vooral China, Brazilië en Indonesië die van het milieufonds profiteren. Het potje is bedoeld voor zogeheten ‘opkomende economieën’.

De biodiversiteitstop had als doel om decennia van milieuvernietiging die de verschillende soorten en ecosystemen wereldwijd bedreigt terug te draaien. De maatregelen in het akkoord dienen om „het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen” voor het einde van dit decennium.

